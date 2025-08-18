Capri EV, il Suv-coupè targato Ford offre il comfort di una sport utility ma è capace anche di regalare divertimento alla guida

Con 44.000 immatricolazioni in 6 mesi, le vendite di auto elettriche in Italia sono in crescita. L’aumento, tra gennaio e giugno, è stato del 29,70% rispetto allo stesso periodo del 2024. Ciò detto, nella transizione verso la mobilità elettrica l’Italia rimane indietro rispetto ad altri paesi europei: risultano ancora insufficienti le infrastrutture per la ricarica (soprattutto nel Sud), troppo lunghi i tempi di approvvigionamento di energia alle colonnine e troppo alti i prezzi di listino delle auto. Che fare?

In casa Ford, storico marchio americano con solidissime radici anche in Europa, vanno avanti decisi con il loro piano di elettrificazione della gamma da completare entro il 2030, puntando sin da ora su una strategia mirata a dare una scossa (è proprio il caso di dirlo) al mercato del full electric. Oltre alla piccola Puma e alla grande Explorer, la casa dell’ovale blu ha lanciato infatti due modelli legati al passato sportivo del marchio: prima la Mustang Mach-E e poi la Capri EV. Ed è quest’ultima l’auto del momento.

Cominciamo dal nome: la Ford Capri, come ricorderanno i meno giovani, è stata un’auto che ha segnato la storia del marchio euroamericano. Nacque infatti nel 1969, rimase in produzione fino al 1986 e, proprio com’è avvenuto per la Mustang, è stata ora “reinventata” per rispondere alle esigenze del mondo che cambia. Un’operazione ardita quanto affascinante, favorita da un accordo con Volkswagen, che ha fornito la piattaforma MEB (la stessa di VW ID.5, già utilizzata anche per la Ford Explorer) e ha generato un’auto più grande della storica originale (è lunga 4,63 metri, larga 1,87, alta 1,62, con un passo di 2,77), ma capace di riproporre bene, su un design muscoloso, certi dettagli sportivi e alcuni stilemi in chiave moderna.

Se la progenitrice era una coupé con carrozzeria elegante, cofano lungo e discreta abitabilità, la sua erede elettrica è ciò che si potrebbe definire un SUV-Coupé, ovvero un’auto in grado di offrire lo spazio e le comodità di una sport utility, ma capace anche di regalare prestazioni sportive e divertimento alla guida, sia con la sola trazione posteriore, sia nella più potente e sofisticata versione 4x4.

A scanso di equivoci, vale la pena dire subito che parliamo di un’auto a 5 posti, comoda e spaziosa, con un grande vano bagagli (da 572 a 1510 litri), capace, nella versione top di gamma con doppio motore per 340 cv, batteria da 79 kWh e trazione 4x4, di bruciare lo 0-100 in 5,3 secondi e di raggiungere i 180 km/h (velocità autolimitata elettronicamente). L’entry level monomotore con la sola trazione posteriore e potenza di 170 cv riduce la velocità massima a 160 km/h e passa da 0 a 100 in 8,7 secondi. Qualcosa di meglio, in accelerazione, fa la versione intermedia da 286 cv, impiegando 6,4 secondi sullo 0-100, ma bloccando elettronicamente la velocità massima agli stessi 180 km/h della top di gamma.

Da sottolineare che viene utilizzata una batteria al nichel-manganese-cobalto ad autonomia estesa. Quanto all’autonomia, la Casa assicura che il veicolo a trazione posteriore può “resistere” con una singola carica per 627 km. Il pieno d’energia può essere effettuato tramite corrente alternata da 11 kW presso la wallbox di casa o tramite sistema rapido a corrente continua (DC) con una capacità di ricarica fino a 135 kW presso i punti d’erogazione pubblici. Secondo Ford, “la batteria ha bisogno di circa 28 minuti per passare dal 10 all’80% della sua capacità in un punto di ricarica a corrente continua, ma la versione a trazione integrale può farlo ancora più rapidamente, in 26 minuti”.

Costruita nel Ford Cologne Electrification Center di Colonia, la nuova Capri viene proposta in Italia nelle versioni Standard e Extended Range, rispettivamente negli allestimenti Style e Premium, che differiscono nelle dotazioni. Di base si tratta comunque di un’auto ben equipaggiata, che mette la sicurezza al primo posto con funzionalità integrate, tra cui i sistemi di frenata automatica e Adaptive Cruise Control. Gli interni presentano due schermi, uno piccolo, da 5,3 pollici, per la guida, l’altro grande, da 15”, per il sistema multimediale. Il pacchetto di tecnologie di assistenza alla guida è dotato di 12 sensori a ultrasuoni, 5 telecamere e tre sensori radar. Cinque le modalità di guida previste: Normal, Eco, Sport, Individual, Traction (solo per la 4x4). La più intrigante è la Sport, che rende lo sterzo più reattivo e le risposte dell’acceleratore più decise. Gli allestimenti top prevedono cerchi in lega da 20 o 21 pollici, tetto panoramico, fari Matrix full Led e impianto B&O Premium con 10 altoparlanti e soundbar.