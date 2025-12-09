Citroën ELO, modularità è la parola d'ordine. Ecco il concept elettrico che reinterpreta lo spazio

Citroën apre un nuovo capitolo della propria ricerca sulla mobilità del futuro presentando ELO, concept car che farà il suo debutto mondiale il 9 gennaio al Salone di Bruxelles. Il prototipo, sviluppato come laboratorio di idee dopo il concept OLI del 2022, esplora soluzioni inedite dedicate a una mobilità elettrica accessibile e funzionale. Con una lunghezza di 4,10 metri, ELO adotta un'architettura 100% elettrica con motore posteriore che consente di massimizzare lo spazio interno. L'abitacolo è concepito come un ambiente modulare in grado di accogliere fino a sei persone e adattarsi alle diverse attività quotidiane. Il concept è pensato come 'spazio di vita' oltre che come vettura. Elemento distintivo è la posizione di guida centrale, una soluzione resa possibile dall'architettura elettrica che libera spazio e migliora la visibilità. Il sedile ruota a 360 gradi per facilitare la conversazione o l'utilizzo del veicolo come postazione di lavoro, mentre un nuovo sistema di proiezione delle informazioni sul parabrezza sostituisce gli schermi tradizionali, creando un'interfaccia leggera e intuitiva.

La modularità è uno dei temi centrali del progetto e i tre sedili posteriori sono removibili, oltre che convertibili in sedute da esterno, mentre due posti supplementari sono nascosti sotto le sedute laterali della seconda fila. L'abitacolo può trasformarsi in zona notte grazie a due materassi in materiale Dropstitch sviluppato con Decathlon, gonfiabili tramite il compressore integrato. Una parte del tetto posteriore, poi, può aprirsi per ampliare l'illuminazione o permettere di osservare il cielo in modalità 'camper'.

La collaborazione con Decathlon ha portato alla creazione di materiali resistenti pensati per attività outdoor, compresa la possibilità di montare tende laterali, mentre Goodyear ha sviluppato pneumatici intelligenti dotati di tecnologia SightLine, capaci di monitorare pressione e usura in tempo reale. «ELO rappresenta una nuova tappa in un periodo eccezionale per Citroën - ha commentato Xavier Chardon, Ceo Citroën - segnato dal completo rinnovamento della gamma in due anni e dal nostro ingresso nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. ELO è un concentrato di idee che incarna perfettamente i valori di Citroën e apre nuove prospettive su ciò che oggi ispira il nostro pensiero».

ELO adotta un design colorato, con una carrozzeria in tonalità arancio cangiante. L'abitacolo, caratterizzato da materiali riciclati e facili da pulire, punta su semplicità costruttiva, riduzione dei componenti e funzionalità. Ampie superfici vetrate garantiscono luminosità e contribuiscono alla sensazione di spazio. Secondo Citroën il concept rappresenta una risposta alla trasformazione delle abitudini di mobilità e un'anticipazione di soluzioni che potrebbero influenzare i futuri modelli di serie. «ELO incarna l'anima creativa e accessibile del marchio - ha dichiarato ancora Chardon - e offre una visione concreta di ciò che Citroën vuole essere nei prossimi anni».