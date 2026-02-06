Cliorama, quando Milano incontra Clio. Renault festeggia in uno spazio dedicato i 35 anni e le 6 generazioni dell'iconico modello

Renault ha inaugurato Cliorama, uno spazio dedicato ai 35 anni di Clio che prende vita presso rnlt, il flagship store della nel cuore di Milano, da cui nascono diverse iniziative ed eventi. Immagini, suoni e suggestioni fanno da cornice all'evoluzione di un modello che nelle sue sei generazioni è cresciuto ed è cambiato, restando però sempre fedele a sé stesso. All'esterno di rnlt i visitatori vengono accolti da un imponente murales dedicato a Clio, mentre all'interno installazioni sospese, richiami visivi al Key Visual di campagna e il rosso caratterizzano l'esperienza e lo spazio. Un progetto, Cliorama, che dialoga con la città ed è parte di una più ampia «domination» urbana che ha portato Clio nei luoghi simbolo del capoluogo lombardo, dalla Stazione Centrale all'aeroporto di Milano Linate, da Piazza 5 Giornate fino a Brera.

Inoltre, nel mese di febbraio, questo racconto prende forma anche in movimento: una carovana di Clio storiche percorrerà il centro e gli spazi iconici della città, trasformandoli in un palcoscenico urbano dove rivivranno, una dopo l'altra, le sei generazioni della vettura. Con 17 milioni di Clio vendute nel mondo, quasi 2 milioni in Italia, la nuova Clio è pronta al debutto e, per l'occasione, Renault ha fissato un calendario di eventi nei mesi di febbraio e marzo, trasformando Cliorama in un punto di incontro per la città. Intanto, nuova Renault Clio ha già raggiunto il record in termini di richieste, con oltre 7.000 ordini cliente ed un entusiasmo del pubblico durante l'open weekend di gennaio che ha reso necessario un secondo appuntamento, fissato per il 21 e 22 febbraio.