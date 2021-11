F-150 Lightning, in Usa già 160mila prenotazioni. Il 50% degli interessati a pick-up elettrico Ford arriva da altre marche

Sono oltre 160mila i potenziali clienti che hanno versato ad oggi un anticipo di prenotazione (peraltro di soli 100 dollari) per poter acquistare il pick-up elettrico Ford F-150 Lightning, svelato nello scorso maggio. Un recente sondaggio commissionato dall’Ovale Blu ad Ipsos sui titolari di queste prenotazioni indica che quasi l’80% non ha mai posseduto prima un veicolo elettrico, e che più della metà non ha mai posseduto un modello Ford. La ricerca ha anche evidenziato che il 58% tra coloro che negli Stati Uniti ha manifestato l’intenzione di acquistare un’auto nuova nei prossimi sei mesi ha inserito nella shopping list un modello ibrido o completamente elettrico.

La decisione non è però rapida, perché nell’83% dei casi passano fino a tre mesi di tempo dall’avvio delle ricerche - via web o nelle concessionarie - prima di concretizzare l’acquisto. Ford ha anche avviato negli Stati Uniti la campagna ‘F-150 Lightning: Strike Anywherè con la finalità di offrire a questi clienti alla ricerca di informazioni un’esperienza coinvolgente sul nuovo F-150 Lightning. «C’è un’enorme quantità di dubbi sui veicoli elettrici e su ciò che possono fare - ha affermato Suzy Deering, chief marketing officer di Ford Motor Company - e la nostra intenzione è quella di educare, non solo raccontare, i clienti sul pieno potenziale e sulle capacità dei veicoli elettrici. Questo per aiutarli a passare dai modelli tradizionali a quelli completamente a batteria».