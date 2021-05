Fca Bank premiata con il Motor Finance Award Europe 2020. Riconoscimento anche per il programma Leasys CarCloud

TORINO - Durante la VI edizione dei Motor Finance Award Europe 2020 - promosso dalla testata inglese Motor Finance in partnership con BDA (Banken der Automobilwirtschaft) l'associazione che raccoglie le banche captive dei principali costruttori automobilistici in Germania - FCA Bank è stata premiata come Captive Finance Company of the Year e Best Mobility Solution.

Il prestigioso riconoscimento viene attribuito ai migliori player che si occupano del finanziamento dei veicoli in tutta Europa e che premia le principali iniziative lanciate negli ultimi mesi nel settore. Nel corso della cerimonia virtuale - che si è svolta in 'digital live' - FCA Bank ha ottenuto il premio di Captive of the Year per la significativa crescita del business e per le continue innovazioni portate nel mercato come il programma Leasys CarCloud, anch'esso oggetto di premiazione.

L'appuntamento dei Motor Finance Award Europe 2020 è stata un'occasione di confronto fra i player internazionali che attraverso workshop e panel di discussione, hanno affrontato i temi chiave, le sfide e il futuro del settore in Europa. Giacomo Carelli, Ceo & General Manager di FCA Bank ha illustrato nel suo discorso di apertura i nuovi trend della mobilità e come il mondo della finanza automobilistica si può adattare ai bisogni delle nuove generazioni. Al centro del suo intervento, il ruolo del digitale e le nuove soluzioni per la mobilità condivisa. A sua volta Juan Manuel Pino Dronet, head of sales & marketing di FCA Bank durante l'intervento nel panel Financing for Tomorrow ha affrontato il tema della sostenibilità e della comprensione delle aspettative dei consumatori, valorizzando il ruolo, sempre più centrale, della trasparenza nelle fasi di vendita e nella concessione di prestiti responsabili.