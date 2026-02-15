F40 Competizione, l'avventura americana della Ferrari: il libro di Francesco Calzavara con preziose informazioni che trasudano passione

Ci sono libri che trasudano passione e ci sono libri che trasmettono informazioni preziose. Poi ci sono casi abbastanza rari di libri che trasmettono preziose informazioni e che contemporaneamente trasudano passione come “F40 Competizione – l’avventura americana della Ferrari F40” dove un testo estremamente accattivante si accompagna a immagini spettacolari e altre molto intime e a documenti tecnici segretissimi recuperati a quasi trent’anni dalla indimenticata spedizione negli Stati Uniti.

Francesco Calzavara, oggi è un imprenditore di successo, ma all’epoca era uno dei componenti di quella squadra che impressionò per competitività e calore, andando a sfidare marche ufficiali come Ford, Nissan, Audi e Ford che dominavano la scena a stelle e strisce.

Da Calzavara che scrive con la stessa facilità con cui ha portato al successo la sua attività è partita l’idea di coinvolgere molti dei protagonisti di quella avventura nata dalla volontà di Ferrari France e affidata al genio di Giuliano Michelotto, l’uomo cui per una vita la Ferrari ha affidato lo sviluppo e la messa in pista di tutte le auto Gran Turismo più vincenti.

Quasi 200 pagine che scorrono via in un attimo, grande formato, fotografie e documenti oggi introvabili, il mix è irrinunciabile. Era una squadra piccola con ambizioni grandissime e piloti dal grande nome, quasi tutti con un legame diretto con la Formula 1 o con le più prestigiose gare di durata: Alesi, Laffite, Jabouille, Haywood, Schlesser, Ferté, Grouillard, Van de Poele. Caratteri difficili da mettere d’accordo, ma anche manici capaci di combinare cuore, fegato e cervello.

Un fiume di racconti e retroscena attraverso un Paese sterminato come gli States, una terra che la quasi totalità dei componenti la squadra non avevano mai visitato prima e nemmeno più rivisto terminata l’avventura, troppo presto e sul più bello come si capisce nell’amaro finale del libro (Editore GWMAX 45 Euro) il cui ricavato andrà tutto in beneficenza.