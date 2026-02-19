Grecale Cristallo protagonista del Maserati Urban Tour. L'edizione speciale con contenuti Fuoriserie ispirata allo spirito dei Giochi Olimpici

Sulla scia del successo del Grecale Urban Tour 2025, fino al 21 febbraio si svolgerà a Milano un evento che porterà alla scoperta della nuova Maserati Grecale Cristallo, edizione speciale con contenuti Fuoriserie ispirata allo spirito dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 e ordinabile sulle versioni Modena, Trofeo e Folgore. Il nuovo appuntamento rientra nelle celebrazioni dell'Anno del Tridente, un calendario ricco di eventi dedicati al centenario sia dell'iconico simbolo del marchio italiano, ispirato alla Fontana del Nettuno di Bologna, sia dell'esordio nel mondo delle competizioni sportive, con la partecipazione vincente della Maserati Tipo 26 alla leggendaria Targa Florio.

Il cuore della manifestazione sarà lo show-room Maserati Rossocorsa Milano Centro in Viale di Porta Vercellina 16, dove sarà possibile partire per una driving experience di circa un'ora per provare le diverse motorizzazione della gamma Grecale accompagnati dai piloti professionisti della Scuderia De Adamich, nonché conoscere il mondo Fuoriserie e di tutte le possibilità di personalizzazione offerte grazie all'aiuto di un Maserati Expert. Elemento centrale dell'identità di Grecale Cristallo è il colore Azzurro Aureo, una nuance Fuoriserie come certificato dal badge specifico sul parafango.

L'estetica è ulteriormente valorizzata da cerchi in lega da 21 pollici in alluminio diamantato e dagli inseriti della griglia anteriore verniciati nel colore della carrozzeria. All'interno dell'abitacolo si ritrova la stessa ispirazione alpina attraverso la pelle Premium Ghiaccio, una tonalità chiara ed elegante che amplifica la sensazione di luminosità e purezza.