Ioniq 9, il grande Suv elettrico anche a trazione integrale ha un listino che parte da 70 mila euro

Il listino prezzi della Hyundai Ioniq 9 parte da 69.900 euro, ma la gamma è ampia, sono previste motorizzazioni RWD (a trazione posteriore) e AWD (trazione integrale) e il prezzo può salire fino a 85.500 euro. In dettaglio: un gradino più su dell’entry level Business da 69.900 euro (già molto ben equipaggiata) ci sono la Ioniq 9 XClass RWD 218 cv da 75.900 euro; la XClass AWD 307 cv da 79.900 euro; la Calligraphy AWD da 307 cv proposta a 85.500 euro e la top di gamma Calligraphy AWD 428 cv da 85.500 euro.

In occasione del lancio della Ioniq 9 la casa coreana ha tenuto a ricordare che con questo modello “la gamma Ioniq si completa ancor più e si riafferma come emblema di progresso e di eccellenza progettuale, rafforzando il ruolo di Hyundai tra i protagonisti globali dell’elettrificazione e tracciando il percorso verso una gamma costituita da modelli completamente elettrici, attraverso 23 veicoli a zero emissioni che debutteranno entro il 2030”. Per il 2026 è annunciato l’arrivo della compatta Ioniq 3 e il restyling della Ioniq 6, anche in versione N da 650 cv.

L’impegno di Hyundai sul fronte della compatibilità ambientale prosegue anche con il rinnovo della collaborazione con la Healthy Seas Foundation, agenzia non profit impegnata nella rimozione di rifiuti marini e nel ripristino degli ecosistemi oceanici. “Restiamo impegnati in prima linea nella salvaguardia degli ecosistemi e nella volontà di ispirare le comunità di tutto il mondo a costruire un futuro più sostenibile” ha dichiarato Dongchul Hwang, vice presidente di Head of Future Business & Sustainability Group di Hyundai Motor Company.