Hyundai riporta in scena la Pony Coupé Concept Ricostruzione fedele dopo 50 anni dal progetto originale di Giorgetto Giugiaro

COMO - Una Hyundai Pony Coupe Concept ricostruita fedelmente, a quasi 50 anni dal suo debutto originale. Il veicolo è quello che Hyundai ha presentato in anteprima mondiale nella serata di ieri sul Lago di Como. La casa coreana ha svelato la ricostruita Pony Coupé Concept in occasione dell’evento Hyundai Reunion, piattaforma di eventi del brand e che ne rappresenta un punto di incontro tra il passato e la visione del futuro. Alla presentazione, annunciata lo scosta hanno partecipato anche Giorgetto Giugiaro, che ha ricostruito fedelmente il modello, dopo averlo concepito inizialmente negli anni Settanta. Il progetto, annunciato lo scorso novembre e realizzato da Gfg Style, è stato pensato per per riportare a nuova vita l’ auto che ha dato il via alla creazione della gamma Pony del brand.

«Nonostante un tessuto industriale poco favorevole negli anni Settanta - ha dichiarato Euisun Chung, executive chair di Hyundai Motor Group - mio nonno, il presidente e fondatore di Hyundai Ju-young Chung, ha dedicato tutto sé stesso alla ricostruzione dell’economia coreana e al miglioramento della vita della popolazione dopo la devastante guerra di Corea. Alla fine, ha realizzato la sua visione di rendere la Corea un Paese in grado di sviluppare i propri veicoli a regola d’arte». A causa delle avverse condizioni economiche globali della fine degli anni Settanta, quella che avrebbe potuto essere la prima auto sportiva di Hyundai, non riuscì a raggiungere la produzione commerciale e se ne perse memoria. Pony Coupe Concept è oggi considerata un classico retro-futuristico e un’ispirazione per i modelli Hyundai più recenti, come il rolling lab N Vision 74, un veicolo elettrico-ibrido a idrogeno, e la concept car 45 Ev, che ha ispirato Ioniq 5.

«Nell’era dell’elettrificazione - ha commentato aehoon Chang, presidente e ceo di Hyundai Motor Company - una condizione fondamentale affinché Hyundai diventi leader della mobilità futura sarà la nostra capacità di rimanere fedeli ai valori fondamentali che abbiamo ereditato. In futuro, attraverso Hyundai Reunion e altre iniziative di comunicazione sul nostro patrimonio, continueremo a usare il nostro passato come vettore unico per la nostra innovazione futura».