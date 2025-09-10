IPlanet, con la ricarica Smart il pieno in un lampo. Da Milano a Padova e poi rifornimento a una colonnina fast da oltre 400 kW

PADOVA - L’ostacolo principale che spaventa i potenziali acquirenti di auto elettriche rimane il tempo di ricarica, ancor più che l’autonomia. L’idea di dover attendere oltre mezz’ora per poter ripartire disturba soprattutto chi deve viaggiare molto, specialmente in autostrada. Per rispondere a questa criticità, Smart ha lanciato la #5: con una lunghezza di 4,70 metri, di colloca all’apice della gamma e si distingue per una linea robusta, muscolosa e aggressiva. Ma soprattutto, dotata di una batteria da 100 kWh e di un’autonomia che supera i 540 km nella versione Summit Edition, che abbiamo messo alla prova in un viaggio di 230 km da Milano a Padova. Ma soprattutto, grazie all’architettura a 800 V, permette di ricaricare a velocità straordinarie: fino a 400 kW, una potenza non così comune sulle strade italiane, ma che è presente nell’impianto IPlanet della città veneta.

Il focus di questo test drive, oltre al comportamento in autostrada nei lunghi viaggi, è stato principalmente la ricarica rapida. Il sistema della Smart #5, come detto, è in grado di supportare una potenza massima di 400 kW e di mantenere una media di 200 kW per buona parte della curva di carica. Proprio alla colonnina ultrarapida di Padova è stato raggiunto un picco di 354 kW e una media di 200 kW su due auto collegate in contemporanea, grazie alla logica di funzionamento che ripartisce equamente la potenza nel punto di picco massimo. Per riportare la vettura dal 10 all’80% ed essere così pronti a riprendere un lungo viaggio sono sufficienti 18 minuti.

La Smart #5 si fa notare immediatamente per le forme muscolose e robuste, nette e decise, ispirate al mondo dei fuoristrada e votate a suggerire uno spirito di avventura, espresso al massimo nella Summit Edition. È lunga 4.695 mm, larga 2.169 mm con gli specchietti aperti, alta 1.705 mm e ha un passo di 2.900 mm. All’anteriore spicca la firma luminosa con quattro luci ovali e una striscia di Led a collegare i fari, un motivo che si ripresenta identico al posteriore. Le fiancate sono lisce, levigate e dagli spigoli arrotondati. La sensazione di grande modernità, quasi futuristica, si percepisce ancora di più negli interni, dove spicca il doppio schermo centrale Oled da 13” per l’infotainment. Quello dedicato al passeggero permette di guardare video, film e serie Tv sfruttando i servizi di streaming più comuni.

Il cruscotto digitale da 10,25” è chiaro e puntuale nelle grafiche ed è integrato da un head-up display con realtà aumentata, La plancia è priva di tasti fisici, che sono concentrati solo sul volante, mentre il tunnel centrale ha due piani e un vano molto capiente e refrigerato dove possono trovare posto fino a quattro bottiglie da mezzo litro. Il comfort dei passeggeri è elevato grazie alle regolazioni elettriche su tutti i sedili, anche quelli posteriori, e alla presenza di riscaldamento e ventilazione. Ottima la capacità del bagagliaio, di 630 litri, a cui si aggiunge un vano anteriore ideale per riporre i cavi. Nel corso della prova da Milano a Padova abbiamo percorso circa 230 km, la maggior parte dei quali in autostrada a velocità limite di 130 km/h. L’autonomia dichiarata sulla Summit Edition a trazione integrale arriva a 540 km e la spinta del doppio motore elettrico da 588 Cv combinati e 643 Nm di coppia è impressionante: lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 4,9 secondi e la velocità massima è limitata a 200 km/h. In autostrada si viaggia nel totale silenzio grazie ai finestrini doppi anteriori e posteriori e la posizione di guida non stanca mai. I consumi rilevati sono stati di circa 25 kWh/100 km, a fronte di un dichiarato nel ciclo misto di 19,9 kWh/100 km.

Gamma completa. La versione Summit Edition si colloca quasi al vertice del listino della Smart #5, con un prezzo d’attacco di 59.174,46 euro e beneficia di una ricchissima dotazione di serie. La gamma della #5 parte dalla versione Pro, l’unica dotata di batteria da 76 kWh e potenza di 340 Cv, con un prezzo di partenza di 47.934,46 euro. La Pro+, già con batteria da 100 kWh e 363 Cv parte da 52.934,46 euro. La Premium, con autonomia estesa a 590 km, costa 57.434,45 euro, mentre la Pulse da 588 Cv parte da 57.674,45 euro. La sportiva Brabus, invece, eroga ben 646 Cv e ha un listino di base di 63.294,45 euro.