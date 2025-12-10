L’Automobile Club Roma premiato dal CONI: consegnata la Stella d’Oro al Merito Sportivo

Dopo i successi in pista e su strada, l’Automobile Club Roma ha ricevuto dal CONI – Comitato Regionale del Lazio – la Stella d’Oro al Merito Sportivo. Si tratta della massima onorificenza che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano assegna agli enti che, nel tempo, hanno contribuito in modo concreto alla crescita e alla diffusione dello sport. Un riconoscimento che arriva al termine di una lunga storia fatta di iniziative, attività sul territorio e un impegno costante a favore dell’automobilismo sportivo.

La cerimonia si è svolta nella sede storica di via Parigi, alla presenza dei vertici dell’Ente e dei rappresentanti del Comitato Regionale. A consegnare il riconoscimento è stato Alessandro Cochi, Presidente del CONI Lazio, mentre a ritirarla è stata la Presidente dell’Automobile Club Roma, Giuseppina Fusco. Per lei e per l’intero AC Roma, la Stella d’Oro rappresenta un riconoscimento che parla di tradizione, ma anche del lavoro quotidiano portato avanti negli ultimi anni.

«È per noi motivo di profondo orgoglio ricevere la Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI, un riconoscimento che va ben oltre il valore simbolico – ha dichiarato la Presidente Giuseppina Fusco – Questa onorificenza premia la tradizione ultracentenaria del nostro Ente, ma soprattutto riconosce il lavoro quotidiano svolto con dedizione per diffondere i valori sani dello sport e della competizione leale. Accogliamo questa Stella come uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione nel nostro impegno a sostegno dell’automobilismo sportivo e della cultura della sicurezza, pilastri fondamentali della nostra missione istituzionale».

Le parole della Presidente raccontano bene il senso di questo traguardo, che non è solo un premio istituzionale, ma il risultato di un percorso che l’Automobile Club Roma porta avanti da decenni. Nel tempo l’Ente è diventato un punto di riferimento non soltanto per gli automobilisti della capitale, ma anche per tutti gli appassionati di motorsport che guardano all’associazione come un luogo dove si coltivano competenze, passione e attenzione alla sicurezza.

L’assegnazione della Stella d’Oro sottolinea proprio questo ruolo: l’Automobile Club Roma non è semplicemente un ente amministrativo, ma un protagonista riconosciuto all’interno del panorama sportivo regionale e nazionale. La gestione delle attività sportive, il supporto alle competizioni sul territorio, i programmi dedicati alla sicurezza stradale e l’attenzione alla formazione dei più giovani rappresentano tasselli di un lavoro che il CONI ha voluto mettere in luce individuando nell’AC Roma un esempio positivo.

La cerimonia di oggi, pur nella sua formalità, ha avuto un tono familiare e diretto. È emerso chiaramente come questo risultato sia condiviso e sentito da tutto il gruppo di persone che lavora all’interno dell’Automobile Club. La Stella d’Oro non arriva infatti per caso: è il giusto riconoscimento per le iniziative che negli anni hanno costruito una presenza solida sul territorio, con una particolare attenzione al valore sociale dello sport e al suo ruolo come strumento di educazione.

Il riconoscimento si inserisce inoltre in un momento in cui lo sport automobilistico italiano sta vivendo una fase di rinnovato interesse, anche grazie al lavoro degli Automobile Club locali che contribuiscono a mantenere vivo un settore storico, fatto di eventi, competizioni e progetti rivolti ai giovani. L’AC Roma ha sempre avuto un ruolo di primo piano in questo contesto, sia per la sua dimensione sia per il legame stretto con la città e con il mondo del motorsport, non per ultimo il Rally di Roma Capitale che nel 2027 farà parte del WRC.

La Stella d’Oro del CONI arriva quindi come una conferma del percorso intrapreso e come incentivo a proseguire su questa strada, mantenendo il focus sulla promozione di uno sport automobilistico moderno, responsabile e vicino alle nuove generazioni. Per l’Automobile Club Roma rappresenta un motivo di orgoglio, ma anche una nuova motivazione per continuare a investire energie e risorse nella crescita del movimento sportivo locale e nazionale.