La telematica LoJack sale a bordo della Seres 3. il C-Suv elettrico sbarcato in Italia e distribuito dal Gruppo Koelliker

MILANO - Seres 3, il C-Suv nativo elettrico appena sbarcato sul mercato italiano e distribuito dal Gruppo Koelliker, avrà a bordo le più avanzate soluzioni telematiche di mobilità connessa LoJack. Grazie all’innovativa tecnologia LoJack, società che offre soluzioni telematiche per l’automotive e per il recupero dei veicoli rubati, chi sceglie SERES 3 può contare su un assistente virtuale in grado di fornire supporto in caso di bisogno; un’APP consente di gestire l’auto in modo ancora più semplice, con una serie di preziose informazioni e funzionalità a portata di smartphone, utili a semplificare la vita quotidiana e un’assistenza in real time nei momenti più critici, come nell’eventualità di incidenti o furto.

In caso di collisione, infatti, grazie alla tecnologia avanzata CrashBoxx™, l’automobilista riceverà l’assistenza immediata dalla Centrale Operativa, sempre attiva, sia per l’aspetto meccanico (con l’invio di un mezzo per il trasporto), sia per quelli sanitario (con attivazione di eventuali soccorsi) e operativo (ad esempio per la compilazione del modulo di Constatazione Amichevole o l’acquisizione di fotografie del sinistro). Sempre in tema di sicurezza, LoJack® Connect fornisce un’efficace soluzione di manutenzione predittiva, con diagnosi dei potenziali guasti, invio dei segnali di allarme, promemoria delle scadenze di manutenzione e del cambio degli pneumatici. Una proattività che consente di mantenere i veicoli in condizioni ottimali, aiutando a prevenire guasti che possono rivelarsi costosi e garantendo veicoli più sicuri.

A rendere più sostenibile l’esperienza a bordo di SERES 3 contribuisce anche il sistema ‘driving behaviour’ di LoJack che aiuta il guidatore a impostare la modalità di guida più corretta e consente minori consumi, fornendo un ulteriore contributo alla sicurezza su strada e una riduzione dell’impatto ambientale. “Il gruppo Koelliker cha da più di 80 anni è al servizio dell’automobilista italiano ha deciso di avvalersi della tecnologia LoJack, azienda del gruppo CalAmp, nella gestione del SUV tutto elettrico del costruttore cinese Seres. Con l’installazione della telematica su ogni veicolo, Koelliker prende una decisione strategica che consente di arricchire il conduttore dell’auto di una serie di informazioni che aumentano la sicurezza di guida e la protezione del veicolo e del guidatore. In questo modo Koelliker oltre a favorire la transizione energetica, verso emissioni zero, incide anche sullo stile di guida virtuoso che in se è un passaggio indispensabile verso la mobilità sostenibile. Meno incidenti, maggiore cura dell’auto e rispetto per l’ambiente”. Ha commentato Massimo Ghenzer, Presidente LoJack Italia.

Alle funzioni più tradizionali, quali la localizzazione del veicolo, l’indicazione dei chilometri coperti, l’archivio dei percorsi compiuti dal veicolo, se ne aggiungono alcune innovative come il ‘Family mode’ e la ‘Protezione veicolo’. Con la prima si ricevono alert quando l’auto con a bordo un proprio familiare entra o esce da una determinata area pre-impostata (ad esempio il parcheggio sul posto di lavoro o nei pressi della scuola), con la seconda si viene avvertiti quando la propria vettura esce da una zona identificata (ad esempio il parcheggio di un ristorante).

Grazie alla APP LoJack Connect, inoltre, il concessionario, attraverso il portale SmartDealer dedicato, può visualizzare rapidamente le molteplici informazioni relative agli aggiornamenti su allarmi e criticità dei veicoli circolanti, e in generale tutte le informazioni utili per offrire tempestivamente indicazioni ed eventualmente l’assistenza necessaria ai clienti. Un’assistenza che si rafforza nei momenti critici, in cui il Dealer potrà contattare il proprietario del veicolo e mettersi a disposizione per risolvere la situazione.

“La collaborazione con LoJack, azienda dall’ampia e approfondita esperienza nelle soluzioni telematiche e nei servizi innovativi nel mondo automotive, conferma ulteriormente i forti contenuti tecnologici all’avanguardia di cui è dotato il nuovo SUV nativo elettrico, da noi distribuito in Italia. SERES 3 è stata scelta dal Gruppo Koelliker per i valori che rappresenta: pensata per l’utilizzatore e straordinariamente innovativa e affidabile” afferma Luca Ronconi, Amministratore Delegato di Koelliker.