Lexus, la prima auto tattoo al mondo è una UX firmata da un’italiana

ROMA - La prima auto tatuata al mondo è una Lexus e a realizzarla è stata l’italiana, Claudia De Sabe. Trapiantata a Londra da 14 anni, l’artista ha usato una UX come “corpo” ricoprendola completamente di disegni ispirati all’estetica giapponese celebrando così le origini del marchio di lusso di Toyota.

Lexus infatti da qualche anno ha deciso di stare meno nella scia di Audi, BMW e Mercedes interpretando la propria idea del lusso in modo più indipendente e attingendo alle tradizioni del proprio paese, in particolare a quelle artistiche e artigianali. La pelle cucita con il punto Sashiko (come i kimono da judo e kendo), i rivestimenti che ricordano il washi (carta da riso) oppure le superfici rifinite con il metodo Hadori (come le famose spade katana), il legno Shimamoku o il cristallo Kiriko sono solo alcuni esempi del nuovo corso che sta attraversando Lexus, protesa verso la trasformazione in luxury lifestyle brand autenticamente nipponico.

Già nel 2019, in occasione della mostra organizzata a Londra al British Museum, Lexus UK aveva commissionato a tre artisti altrettante opere all’interno delle quali la UX, la LS e la ES diventavano parte di un autentico disegno manga, tra draghi mostri e un semplice momento di relax. Stavolta Oltremanica hanno deciso di andare oltre, ma la carrozzeria di una vettura non è la pelle umana e dunque ci sono volute tecniche diverse. La De Sabe si è avvalsa della collaborazione del marito Yutaro, giapponese trasferito nel Regno Unito e con un’esperienza di ben 23 anni nell’arte del tatuaggio. Il primo esperimento è stato fatto su un vecchio cofano individuando subito le tecniche che sarebbero state necessarie.

La scelta dell’auto è subito caduta sulla UX, soprattutto per lo stile delle fiancate e la forma della finestratura. Il colore bianco è stato necessario per ricavare uno sfondo quanto più possibile neutro, ideale per applicare i colori nel modo migliore e più evidente. I canoni stilistici sono invece ripresi dalla ukiyo-e, una pittura su legno risalente al periodo Edo (1603-1868) e usata sovente dagli artisti giapponesi del tatuaggio. Il disegno vede un pesce rosso, una carpa Koi e le onde dell’acqua. Claudia De Sabe ha usato una piccola fresa Dremel modificata e, se all’inizio aveva deciso di incidere direttamente la carrozzeria, presto ha cambiato idea alternando l’incisione alla pittura.

L’artista ricorda come non sia stato facile: «Quando lavori con un Dremel sulla carrozzeria di un’auto, non c’è alcuna morbidezza, è semplicemente metallo su metallo». Dunque rumore, condizioni di lavoro meno agevoli – visto che bisognava proteggersi dal pulviscolo e dalle schegge attraverso guanti, occhiali e maschera – ma anche fatica fisica e tensione. «Tatuare un’automobile è stato decisamente più stressante che tatuare una persona. Con un tatuaggio umano è relativamente facile correggere un errore. Con il tatuaggio di un’automobile le correzioni non sono permesse: una volta che il colore è graffiato via dalla carrozzeria, non si può riparare».

Ci sono voluti 5 litri di vernice per completare l’opera d’arte. E non vernice qualsiasi, ma Lexus autentica e nei colori utilizzati sui modelli ovvero Solar Flare Orange, Fuji red, Sonic White e Velvet Black. I colori sono stati applicati con pennelli di alta qualità in modo puro o mescolati tra di loro per avere effetti di tono e sfumatura. Il tocco finale è stato dato alle scaglie della carpa Koi: vere foglie d’oro, che danno un effetto tridimensionale e più brillante. Una volta completato il tatuaggio, la carrozzeria è stata rivestita di uno strato protettivo trasparente. La volete anche voi così? Claudia De Sabe è pronta a rifarvela per 120.000 sterline. Basta andare presso la Red Point Tattoo di Londra dove lavora insieme al marito Yutaro. Dovete solo portarvi la macchina e la vostra idea, poi affidarvi all’estro dell’artista.