Link & Co Time to Shine: una GT concept ad alte prestazioni per celebrare il 10 anni del marchio cinese

PECHINO - Tra marchi che possono vantare una tradizione ormai centenaria, va quasi in controtendenza osservare Case automobilistiche che quest’anno spengono appena dieci candeline. È il caso di Lynk & Co, brand del gruppo Geely, che si è voluto fare un “regalo di compleanno” svelando al Salone Internazionale dell’Auto di Pechino la concept GT Time to Shine, una sportiva in grado di raggiungere prestazioni sbalorditive.

L’idea di creare un’auto emozionale è stato centrato in pieno a partire dal suo stile. La vettura comunica un cambio di passo netto rispetto alla produzione attuale del brand, legata a SUV e berline. Qui, invece, si entra nel territorio delle granturismo pure, con proporzioni classiche ma reinterpretate in chiave contemporanea. La lunghezza di 4,78 metri, la larghezza di 2 metri e l’altezza di appena 1,33 metri definiscono una presenza scenica bassa, larga e muscolosa. Presenta una silhouette che richiama le GT più iconiche, ma che viene rielaborata attraverso un linguaggio stilistico basato sulla luce e sulla percezione dinamica delle superfici.

Il lavoro dei designer, guidati dal team svedese del marchio, si concentra proprio su questo concetto: superfici che non sono statiche, ma che cambiano in funzione dell’angolo di osservazione. La carrozzeria sembra quasi scolpita dalla luce, con riflessi che scorrono lungo le fiancate creando un effetto visivo in continuo mutamento. La tinta Apex Blue, con effetto metallo liquido, amplifica questa sensazione, dando profondità alle linee e valorizzando ogni piega della carrozzeria. I dettagli in Spark Yellow, invece, introducono un contrasto deciso e immediatamente riconducibile al DNA sportivo del marchio, maturato anche grazie a un’importante esperienza nelle competizioni della categoria Turismo in tutto il mondo.

Questa tensione tra eleganza e aggressività prosegue anche all’interno dell’abitacolo, dove la configurazione 2+2 rappresenta un ulteriore richiamo sportivo. L’ambiente è pensato per essere accogliente ma allo stesso tempo focalizzato sulla guida. La pelle bianca Digital Shimmer domina la scena, creando un’atmosfera luminosa e raffinata, mentre gli inserti tecnici sottolineano il legame con il mondo racing. Tra questi spicca la fibra di carbonio Textreme 360, lavorata artigianalmente e posizionata dietro i sedili, che introduce un elemento quasi scenografico grazie alla sua capacità di riflettere la luce in modo simile a un cielo stellato.

Sulla console centrale troviamo il pulsante +. Si tratta di un vero e proprio dispositivo che trasforma radicalmente il comportamento dell’auto. Una volta attivato, la GT entra in modalità performance, modificando assetto, aerodinamica e interfaccia con il guidatore in modo coordinato. Le sospensioni si abbassano di 15 millimetri, contribuendo a ridurre il baricentro e migliorare la stabilità.

Contemporaneamente, gli elementi aerodinamici attivi si estendono sia all’anteriore che al posteriore, aumentando la lunghezza complessiva di 100 millimetri e ottimizzando il flusso d’aria. L’alettone posteriore entra in funzione per incrementare il carico aerodinamico, trasformando la vettura in una macchina pensata per le alte velocità. È un sistema integrato, dove ogni componente lavora in sinergia per massimizzare le prestazioni.

Parallelamente, anche l’abitacolo cambia configurazione. Il quadro strumenti e i tre schermi digitali si ritraggono, eliminando le informazioni superflue e lasciando spazio solo a ciò che è essenziale per la guida. È una scelta che riflette una filosofia precisa: ridurre le distrazioni e riportare il conducente al centro dell’esperienza in un contesto sempre più dominato dalla digitalizzazione.

Dal punto di vista tecnico, la concept GT si presenta con una configurazione a trazione posteriore e un telaio sviluppato con una chiara ispirazione racing. Il sistema di controllo del movimento del veicolo è supportato da una piattaforma digitale basata sull’intelligenza artificiale, in grado di gestire in tempo reale le dinamiche della vettura. Anche se i dettagli sulla motorizzazione non sono stati resi noti, le prestazioni dichiarate parlano di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 2 secondi, un valore che colloca questo prototipo nel territorio delle hypercar.

La GT Time to Shine nasce inoltre da una collaborazione stretta tra Europa e Cina, riflettendo la natura globale del marchio. Il contributo del design scandinavo si combina con la capacità industriale e tecnologica cinese, senza però tralasciare il ruolo della community. Con oltre 1,7 milioni di utenti a livello globale, Lynk & Co ha costruito un rapporto diretto con i propri clienti, che vengono coinvolti anche nelle fasi decisionali. La concept GT ne è l’emblema. Infatti le reazioni del pubblico saranno determinanti per orientare le scelte future, sia in termini di powertrain che per una possibile produzione in serie della Time to Shine.