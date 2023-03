Maserati MC20 Cielo, lusso e tecnologia vanno a braccetto con il fascino della storia del Tridente

Prendere posto a bordo della nuova Maserati MC20 Cielo è un’esperienza unica. Un po’ come per la versione chiusa, anche qui risulta emozionante (oltre che comoda per l’accesso ai sedili) l’apertura delle portiere “a farfalla”. E se a questo si aggiungono l’originalità del grande tridente posto sul cofano posteriore (rende immediata la riconoscibilità del marchio Maserati), l’esclusività dello stemma Cielo e il tetto in vetro capace di oscurarsi in caso di sole forte e di aprirsi automaticamente toccando un tasto, si avrà chiaro il quadro di una supercar fuori dell’ordinario.

Anche gli interni, caratterizzati da sofisticati dettagli del design, lasciano senza fiato. Guardandosi attorno si ha netta e immediata la percezione che la sapienza artigianale italiana si fonde in un’unione perfetta con la tecnologia d’avanguardia, dando prova di quanto un certo made in Italy possa distinguersi nel coniugare bellezza, funzionalità ed emozioni. Qui ci si immerge in un mondo che combina al meglio informazioni, suoni e interattività.

La strumentazione è ovviamente quella della MC20 chiusa, e le dotazioni non cambiano. E’ confermata, dunque, l’interfaccia di nuova generazione, con il quadro strumenti TFT personalizzabile da 10,25 pollici e un sistema di infotainment sempre connesso della stessa misura. Ogni dettaglio porta a un livello superiore la connessione tra il guidatore e la sua macchina, e ogni elemento ha un fine pratico, senza fronzoli, come per ogni sportiva pura. Dotata di un potente impianto audio, la MC20 Cielo regala, tra l’altro, un’esperienza sensoriale unica, grazie all’interfaccia di nuova generazione del display R1 da 10,25 pollici.

Ispirato agli orologi di lusso, il prezioso selettore meccanico delle modalità di guida (GT, Wet, Sport, Corsa e ESC Off) arricchisce il tunnel centrale in fibra di carbonio, ricordando a tutti di essere a bordo di un capolavoro d’ingegneria. A motore ancora spento si fa apprezzare il minimalismo da corsa con il distintivo tocco di lusso Maserati anche nella scelta di pelli pregiate, alcantara e fibra di carbonio; una volta schiacciato il pulsante della messa in moto, poi, la scena è dominata da suoni da brivido. La MC20, del resto, è la prima Maserati ad avere, sia pure come optional, l’impianto audio firmato Sonus faber, azienda vicentina specializzata in apparecchiature audio esclusive: un’altra perla del nostro miglior Made in Italy.