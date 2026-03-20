Mercedes, la Classe S è giramondo con “140 anni. 140 luoghi”: 50mila km con tre ammiraglie attraverso il globo

Mercedes-Benz ha trovato un modo davvero originale, contando sulla proverbiale qualità delle proprie auto, per celebrare i 140 anni dalla nascita del primo modello dell'azienda e della prima auto al mondo. Lo ha fatto oganizzando l'epico road trip denominato '140 anni, 140 luoghi' che toccherà 6 Continenti su 50mila km di percorso. Nel 29 gennaio 1886, Carl Benz depositò infatti il brevetto numero 37435 per la Benz Patent-Motorwagen ufficialmente la Benz Patent-Motorwagen. Si trattava di un triciclo a tre ruote con telaio in tubi d'acciaio e pannelli in legno spinto da un motore monocilindrico a quattro tempi da 954 cc, capace di erogare circa 0,80 Cv a 400 giri/min.

Per celebrare questo anniversario, Mercedes ha intrapreso Il 29 gennaio 2026 un viaggio intorno al mondo con l'obiettivo di toccare 140 luoghi diversi, molti dei quali scelti in quanto tappe della storia dell'azienda. Il tour è partito da Stoccarda, subito dopo la presentazione mondiale della nuova Mercedes-Benz Classe S modello che incarna il fascino della Stella a Tre Punte come nessun altro. Con tre delle nuove berline Classe S, il team del World Tour ha viaggiato verso destinazioni spettacolari in Germania, Svizzera, Francia e Spagna, condividendo storie, immagini e video esclusivi lungo il percorso.

L'impresa celebrativa dei 140 anni è poi proseguita spostandosi dall'Europa al Sud America. Qui ha viaggiato dalle coste del Brasile, attraverso gli immensi paesaggi dell'Uruguay e del Cile, fino alle Ande e all'Argentina. Il convoglio delle Mercedes Classe S è sbarcato il 19 marzo in Nord America dove percorrerà un lungo tour - compresa l'iconica Route 66 - negli Stati Uniti e in Canad prima di cambiare nuovamente Continente e dirigersi verso l'Asia e l'Oceania. L'evento '140 anni.140 luoghi' si concluderà a ottobre di quest'anno, proprio dove è iniziato, a Stoccarda.