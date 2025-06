Nissan Leaf, la 3^ generazione vuole cambia le regole del gioco elettrico: silhouette fastback e tanto spazio in più

La Nissan Leaf di terza generazione sarà presentata, a livello globale, a fine mese; nel frattempo, per alimentare l'attesa, la casa giapponese ha pubblicato tre video con coloro che l'hanno sviluppata. Questa vettura si basa su un'esperienza accumulata a partire dal 2010, anno del debutto della prima generazione di Leaf. In 15 anni Nissan ha venduto quasi 700.000 Leaf in tutto il mondo, che hanno percorso, secondo le stime del marchio, circa 28 miliardi di chilometri. Così, il nuovo modello presenta un'aerodinamica ulteriormente affinata, con un Cx di 0,26 che, per le versioni destinate al mercato europeo, scende fino a 0,25.

Un valore dovuto alla presenza di maniglie a filo della carrozzeria, della griglia attiva, della cura del sottoscocca, che appare piatto, e della silhouette fastback con il portellone posteriore che crea un effetto aerodinamico. Inoltre, come dichiarato Nobutaka Tase, program design director, l'altezza è stata ridotta di 12 mm nei punti critici, pur mantenendo, nel contempo, un ampio spazio per la testa dei passeggeri. Merito anche del tetto panoramico oscurante che elimina la necessità della tendina parasole. L'abitabilità è favorita anche dalla piattaforma CMF-EV di Nissan con pavimento piatto.