Oltre 1000 km con un pieno di idrogeno: la Toyota fissa il nuovo record del mondo con l’eco-ammiraglia Mirai

ROMA - La mobilità sostenibile avanza, e piano piano cadono i vari tabù che hanno inizialmente condizionato la diffusione dei veicoli privi dei tradizionali motori termici (benzina e diesel) e dotati di sistemi elettrici, caricati a batteria o con celle a combustibile alimentate a idrogeno. A motivare la diffusa diffidenza, oltre ai prezzi e alla insufficiente rete di colonnine per la ricarica, soprattutto la scarsa autonomia e i tempi di rifornimento troppo lunghi. Bene, da oggi almeno due di questi condizionamenti vengono tout court cancellati: la Toyota ha infatti dimostrato, con la nuova Mirai, di poter percorrere oltre 1000 chilometri con un pieno di idrogeno.

E’ un record mondiale che dimostra inequivocabilmente come la tecnologia delle celle a combustibile sia la soluzione ideale per percorrere lunghe distanze a zero emissioni. E non solo: una volta “tagliato il traguardo” dei 1003 km percorsi (tutti in territorio francese), la Mirai è stata rifornita di idrogeno in appena 5 minuti (a un distributore con potenza di 700 Bar), dimostrando che – a differenza delle auto elettriche alimentate a batteria – quelle a idrogeno non hanno assolutamente nulla da invidiare alle auto tradizionali che abbiamo guidato finora.

L’auto del record è la seconda generazione della Mirai, grande e comoda ammiraglia caratterizzata da un design più ricercato e da un’aerodinamica più curata. Ma la parte più importante dell’aggiornamento sta nella migliore efficienza del sistema a celle a combustibile e nella disponibilità di un serbatoio di maggiore capienza. Accorgimenti che consentono una percorrenza di circa 650 km in condizioni di guida normali. In casa Toyota tengono infatti a puntualizzare che “a bordo della Mirai qualsiasi tipologia di guidatore può adottare uno stile di guida ecologico”.

Affidata a 5 driver che si sono alternati alla guida, la Mirai del record ha iniziato il viaggio mercoledì 26 maggio alle 5:43 dalla stazione a idrogeno HYSETCO di Orly e lo ha concluso dopo aver percorso 1003 km con un solo rifornimento. I 1003 chilometri a zero emissioni sono stati percorsi su strade pubbliche, a Sud di Parigi e nelle aree di Loir-et-Cher e Indre-et-Loire, e la distanza e i consumi sono stati certificati da un’autorità indipendente. Il consumo medio di carburante è stato di 0,55 kg/100 km, con un pieno equivalente a 5,6 kg di idrogeno. E ancora: all’arrivo la strumentazione di bordo indicava una riserva di idrogeno utile a percorrere ancora 9 km.

Tra i guidatori che hanno ottenuto il record vi era anche Victorien Erussard, fondatore e capitano dell’Energy Observer, prima imbarcazione dotata di tecnologia a celle a combustibile fornita proprio da Toyota, che ne ha fatto un vero e proprio laboratorio verso la transizione energetica. “Sono molto felice di aver raggiunto l’obiettivo di percorrere 1.000 km con la nuova Mirai - ha dichiarato Erussard -. Toyota è sempre stata in prima linea nell’innovazione e la nostra collaborazione si rafforza di anno in anno. Come ex navigatore in oceano aperto devo affrontare delle sfide e ringrazio calorosamente Frank Marotte e i suoi team per avermi portato a bordo in questa avventura a zero emissioni, dimostrando che nulla è impossibile e che la mobilità a idrogeno è qui, oggi!”

Marotte è il Ceo di Toyota France. E anche da parte sua sono arrivate dichiarazioni cariche d’orgoglio. “L’obiettivo raggiunto con la nuova Mirai è stata una sfida incredibile – ha dichiarato il manager francese - . La nostra attitudine dello Start Your Impossible, che ci guida e ci spinge ad andare oltre i nostri limiti, l’abbiamo dimostrata nuovamente oggi. Desidero ringraziare i team di Toyota France e Toyota Europe, e Victorien di Energy Observer, con cui condividiamo la stessa visione e la stessa ambizione. È attraverso solide partnership che saremo in grado di contribuire a una società migliore e più rispettosa dell'ambiente. Per guadagnare spazio per il futuro, ispirati sempre dall’ambizione di Toyota di andare oltre lo zero”.

La Casa dell’ellisse ha colto l’occasione del record per ricordare che “l’idrogeno, in quanto risorsa affidabile e abbondante per il trasporto e lo stoccaggio dell’energia, rappresenta un’opportunità per creare una società migliore, in quanto può offrire mobilità a zero emissioni non solo per il trasporto su strada, ma anche per treni, imbarcazioni e aerei, e per generare energia per industrie, aziende e per uso domestico”. Il colosso giapponese, del resto, sostiene molte iniziative per democratizzare e diversificare le applicazioni delle celle a combustibile: generatori elettrici (EODev), imbarcazioni (Hynova), taxi, autobus (Hype e RATP), camion (Hino), la città dell’idrogeno (Woven City) e altro ancora.