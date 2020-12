Porsche “accelera” sui servizi di vendita di auto online. In Italia il modello più acquistato sul web è l’iconica 911

ROMA - Introdotto in Germania nell’ottobre 2019 ed esteso recentemente ad altri otto Paesi europei, il canale di vendita online del marchio Porsche permette ora di realizzare il sogno di acquistare l’ auto sportiva preferita comodamente da casa o da qualsiasi altro luogo, spaziando dal modelli usati a quelli nuovi. li canale di vendita online ddi Porsche è operativo in Germania, Spagna, Portogallo, Svizzera, Italia, Francia, Polonia, Slovenia ed Estonia a cui - a breve - si aggiungerà anche il Regno Unito. «I dati di vendita e il riscontro positivo di clienti e concessionari - ha detto Barbara Frenkel, vice president sales per l’Europa - dimostrano chiaramente che con la nostra strategia di vendita online abbiamo creato le giuste premesse per il commercio di auto in modalità digitale che caratterizzerà il futuro. Continueremo a perseguire questa strategia nel 2021, introducendo la vendita online in altri Paesi. A seconda del mercato, la vendita di auto avverrà il più possibile online, fino alla consegna a domicilio delle vetture ai clienti».

I concessionari dei nove Paesi citati proporranno sulla piattaforma online la maggior parte delle auto nuove e usate a loro disposizione spaziando dalle versioni di serie dei diversi modelli Porsche fino ai derivati più esclusivi. Sono inoltre previsti ulteriori ampliamenti della piattaforma, per arrivare a creare un marketplace che includa tutti i prodotti e i servizi Porsche. Le prime analisi condotte nei vari Paesi hanno già messo in evidenza interessanti tendenze. In Italia, ad esempio, il 40% di tutti gli acquirenti online sono nuovi clienti di Porsche. L’usato è particolarmente apprezzato in Italia e rappresentano oltre il 90% delle auto vendute finora attraverso la piattaforma. E poiché gli Italiani da sempre nutrono una passione particolare per l’iconica Porsche 911, è proprio questo il modello più venduto online. La piattaforma sarà ulteriormente sviluppata in funzione dell’analisi del comportamento d’acquisto dei clienti. Oltre al lancio in Europa e alle attività in corso negli Stati Uniti, dall’autunno 2020 anche i clienti cinesi possono accedere online ai prodotti Porsche. In Cina, gli appassionati del Marchio possono cercare e trovare i veicoli usati disponibili presso i partner commerciali Porsche utilizzando WeChat, l’applicazione per smartphone più utilizzata nel Paese.

Inoltre, alcuni prodotti lifestyle ed esperienze di guida proposti da Porsche possono essere acquistati online attraverso il nuovo flagship store Porsche su Tmall, il più grande marketplace digitale B2C cinese. «Abbiamo una strategia omnicanale molto chiara, che prevede che i nostri clienti possano passare liberamente dal canale online alle modalità di vendita al dettaglio più tradizionali - spiega Martin Urschel, vice president smart mobility & digital sales di Porsche - Vediamo un enorme potenziale nell’e-commerce e intendiamo rafforzare ed espandere ulteriormente la nostra presenza digitale in tutto il mondo, avvalendoci della collaborazione della rete di concessionarie Porsche».