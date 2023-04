Pu+Ra Hpe, manifesto di design e interni delle future Lancia. Coupé Bev concept richiama capolavori come Stratos, Aurelia e Flaminia

MILANO - In vista del reveal al pubblico durante la Design Week di Milano quando verrà esposto, dal 17 al 23 aprile, in via Durini davanti allo showroom di Cassina, il concept Lancia Pu+Ra Hpe debutta in prima mondiale - così l’ha definita Luca Napolitano ceo del brand, come «manifesto di design, di interior home feeling, sostenibilità elettrificazione e effortless tecnology». Questa coupé, che evidenzia forti richiami alla iconica Stratos, è stata mostrata nel corso di un evento al Museo della Scienza e della Tecnica anticipando, nel suo format di show car, l’aspetto e il linguaggio stilistico delle prossime Lancia. Modelli che arriveranno dall’inizio del 2024 con la nuova generazione Ypsilon ibrida ed elettrica, seguita dalla sua variante HF (2025) e dalla inedita sportback solo elettrica Gamma (2026). Lancia Pu+Ra Hpe è una vettura 100% elettrica, con una prospettiva di autonomia di oltre 700 km, tempi di ricarica di poco più di 10 minuti e consumo energetico sotto i 10 kWh ogni 100 km.

Naturale evoluzione di Lancia Pu+Ra Zero, la scultura tridimensionale presentata lo scorso novembre, Hpe riprende una sigla utilizzata per la prima volta negli Anni ‘70 per la Lancia Beta dove significava High Performance Estate, mentre ora è la contrazione di High Performance Electric. Il nuovo concept Lancia incarna appieno i principi dell’innovativo linguaggio di design del brand, - puro e radicale - nel quale i volumi delle nuove vetture nascono per intersezione di forme elementari ed iconiche, come il cerchio e il triangolo, combinati con alcuni dettagli eclettici. Lancia Pu+Ra Hpe diventa quindi espressione del design italiano senza tempo con un approccio sostenibile e innovativo che esula dal tipico linguaggio automobilistico. Ed è anche la prima auto ispirata da vicino al mondo dell’arredamento, grazie alla collaborazione con Cassina, leader nel settore di alta gamma, per un’esperienza di ‘home feeling’ tipicamente italiana che contraddistingue l’esecuzione come concept e che guiderà tutti i futuri prodotti del brand. In Pu+Ra HPE debutta anche l’interfaccia virtuale SALA che si ritroverà nella nuova Ypsilon. Ciò farà di Lancia primo marchio di Stellantis a dotarsi delle tecnologie Chamaleon e TAPE (Tailored Predictive Experience), che centralizzano le funzioni dell’audio, della climatizzazione e dell’illuminazione, consentendo di adeguare l’ambiente all’interno della vettura, semplicemente toccando un pulsante o con il suono della voce.

Oltre che attraverso i riferimenti alla Stratos, il dialogo continuo tra passato e futuro si esprime con un richiamo all’Aurelia nelle linee fluide laterali che scendono verso il posteriore e alla Flaminia con il design filante, fatto di aerodinamicità, sostenibilità e fluidità dei volumi. Sul laterale campeggia il nuovo logo Lancia, espressione dei nuovi codici grafici del brand e che rilegge tutti gli elementi storici del marchio (il volante, la bandiera, lo scudo, la lancia e la scritta), reinterpretandoli in chiave moderna, per esprimere innovazione, premiumness, italianità ed eclettismo. Il frontale rappresenta una reinterpretazione della storica calandra Lancia, ora proiettata nel futuro attraverso tre raggi di luce che la rendono iconica, memorabile e riconoscibile da lontano. Sopra il calice spicca la nuova scritta Lancia, realizzata con un font originale che trae ispirazione dal mondo della moda. Infine l’innovativo tetto circolare consente un’ampia visione panoramica, con un chiaro riferimento ad elementi di architettura tipici del nuovo design Lancia.