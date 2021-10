Qashqai, la terza generazione è la prima Nissan nata sulla nuova piattaforma CMF-C. Qualità e tecnologia innovativa

Più che una scelta è ormai un obbligo: tutti dobbiamo collaborare alla transizione ecologica. Di conseguenza, nel mondo dell’automotive avanza a ritmi serrati lo sviluppo della tecnologia ibrida, la più adeguata, almeno per ora, a sostenere il processo di elettrificazione. E’ in questo contesto che la quota di mercato delle auto ibride sta crescendo a ritmi vertiginosi, relegando indietro le motorizzazioni diesel e aprendo nuovi scenari, in alcuni casi con novità sorprendenti. Simbolico il caso della Nissan: la Casa giapponese, infatti, ha cancellato dal listino la Qashqai con motore diesel e, oltre alla mild-hybrid già in commercio, ha quasi pronta (arriverà entro l’estate 2022) una variante evoluta del sistema di elettrificazione. Si chiama e-Power e rientra nell’Intelligent Mobility, piano già varato con successo in Giappone a bordo di Note e Serena.

Il sistema rappresenta un inedito approccio alla eco-mobilità. Con un motore 100% elettrico che muove le ruote della vettura, e un motore termico che fornisce energia alla batteria, e-POWER offre l’accelerazione progressiva e lineare tipica degli EV, ma senza la necessità di ricarica alla spina. Il sistema è costituito da una batteria ad alta capacità, un propulsore benzina turbo da 157 cv che funge da generatore di corrente, un inverter e un motore elettrico da 140 kW di dimensioni e potenza analoghe a quelle degli EV della gamma Nissan. E’ una soluzione davvero unica, che eleva la potenza e, soprattutto, offre l’accelerazione progressiva e lineare caratteristica dei veicoli 100% elettrici.

L’elemento di unicità dell’e-Power è che il motore benzina (4 cilindri 1.5 turbo) viene usato esclusivamente per generare elettricità, mentre le ruote sono azionate solo dal motore elettrico. Questo significa che il motore termico funziona sempre nel suo range ottimale, massimizzando l’efficienza dei consumi e riducendo le emissioni di CO2. Siamo insomma in presenza di una nuova frontiera dell’elettrificazione con produzione dell’energia elettrica a bordo e con i conseguenti benefici in termini di piacere di guida su un’auto non appesantita dalla massa di grandi batterie.

Non è stato ancora possibile provarla su strada, ma è facile immaginare che la nuova Qashqai e-Power si guiderà praticamente come un’auto elettrica. Facile prevedere buone prestazioni, silenziosità e fluidità di marcia, scontata la facilità di guida: forti dell’esperienza maturata nel campo del full electric con la Leaf, in casa Nissan hanno adottato, tra l’altro, anche l’e-pedal, che consente di guidare utilizzando un solo pedale: l’ideale per attenuare lo stress da traffico.

Oltre all’e-power che verrà, la Nissan Qashqai è disponibile, com’è noto, anche con il mild hybrid, ovvero con un motore benzina turbo da 1,3 litri declinato nelle potenze di 140 e 158 cv, che sfrutta l’energia recuperata in decelerazione e la immagazzina nella batteria agli ioni di litio, per poi utilizzarla allo scopo di ottimizzare l’erogazione della coppia motrice in ripartenza. Tale energia è utilizzata anche durante l’arresto per inerzia nelle versioni con Xtronic, dove, a velocità inferiori a 18 km/h e con il pedale del freno premuto, il motore termico si spegne e l’energia accumulata viene usata per alimentare l’impianto elettrico. In accelerazione l’energia della batteria agli ioni di litio è utilizzata per generare una coppia addizionale per un massimo di 20 secondi, e ciò contribuisce a ridurre l’impegno richiesto al motore termico, con vantaggio, anche in questo caso, in termini di consumi ed emissioni.

L’evoluzione della tecnologia ibrida – vale la pena sottolinearlo – non rappresenta il solo elemento di novità introdotto dalla Nissan a bordo del suo crossover. Il Qashqai di terza generazione è infatti la prima auto della Casa giapponese nata sulla nuova piattaforma CMF-C dell’Alleanza ed è frutto di scelte progettuali che si traducono in una scocca più leggera di 60 kg e più rigida del 41% rispetto al modello uscente. Per la prima volta su questo modello il portellone posteriore è realizzato con un materiale composito che lo alleggerisce di 2,6 kg, mentre porte anteriori e posteriori, parafanghi anteriori e cofano sono ora in alluminio, cosa che permette di risparmiare 21 kg di peso. Se a tutto ciò si aggiungono il notevole apporto di sistemi di assistenza alla guida, connettività ottimizzata e design aggiornato, si avrà chiaro il quadro di un’auto destinata a confermare il successo ottenuto sin dal 2007, quando il Qashqai “inventò” il segmento dei crossover conquistandosi la leadership italiana della categoria, con 338.000 unità immatricolate in 14 anni nel nostro paese, oltre 3 milioni in Europa e 5 nel mondo.