Rieti-Terminillo, Opel Mokka GSe protagonista del Set The Time alla 61^ edizione della famosa cronoscalata

Sarà quest’anno la Opel Mokka GSe la protagonista del Set The Time, la prova cronometrata che si svolge sul tracciato della Rieti-Terminillo e arricchirà la 61^ edizione della celebre cronoscalata che si svolgerà tra l’11 e il 12 luglio. A guidare la piccola bomba elettrica sui 13.450 metri del tracciato che parte dalla frazione di Lisciano (550 m s.l.m.) e arrivo a Pian de Valli (1.579 m s.l.m.) con un dislivello totale di 1.029 metri e una pendenza media del 7,5%, ci sarà la pilota aquilana Silvia Franchini, campionessa ACI Sport.

La Mokka GSe ha debuttato da poco e può vantare una dotazione tecnica di primo livello grazie ad un motore da 207 kW (pari a 281 CV), assetto ribassato di 10 mm messo a punto da Stellantis Sport, ammortizzatori irrigiditi, sterzo più diretto e pneumatici Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20 sviluppati in modo specifico per il modello del Fulmine. Inoltre il differenziale Torsen permette di scaricare a terra in modo efficace i 345 Nm erogati sin dallo spunto e dunque sfruttare al massimo la spinta fuori dai tornanti.

La Mokka GSe raggiunge i 200 km/h autolimitati, accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e ha una batteria da 54 kWh che garantisce un’autonomia di 336 km, inoltre ha freni a disco autoventilanti potenziati con rotori anteriori da 380 mm di diametro e pinze Alcon a 4 pistoncini. L’abitacolo è reso più sportivo da sedili avvolgenti dotati di poggiatesta integrati e rivestimenti in Alcantara, materiale usato per le sue doti di freschezza, resistenza e aderenza anche nelle competizioni.

L’esemplare che sarà utilizzato per il Set The Time è inoltre dotata di una messa a punto specifica ripresa dal concept che Opel ha presentato tempo addietro in una veste tipicamente rallystica. L’auto elettrica presenta caratteristiche ideali per le corse in salita, non solo per le sue caratteristiche di erogazione, ma anche perché la potenza, al contrario delle vetture dotate di motore a scoppio, non cala con il crescere dell’altitudine assicurando prestazioni costanti fino alla cima.

Non a caso il record della corsa in salita più famosa del mondo, la Pikes Peak, è detenuto dalla Volkswagen ID.R e da Romain Dumas con 7’57’’148, prima ed unica volta in cui una vettura è riuscita a scendere sotto gli 8 minuti. Il tempo da battere al Set the Time sarà il 6’58”, stabilito nel 2024 da Simone Faggioli, vincitore alla Pikes Peak nel 2025 e 9 volte trionfatore proprio alla Rieti-Terminillo nonché di 15 campionati italiani e 16 europei. Nessuno dunque come lui che sarà regolarmente al via anche per questa edizione della Rieti-Terminillo.

L’obiettivo del Set the Time è mostrare cosa può fare una EV sportiva in un contesto reale, lontano dai circuiti, su strade normali, vicino agli automobilisti di fronte agli appassionati. E su questo è d’accordo Silvia Franchini che ha accolto la sfida con entusiasmo, definendo il Set The Time «un test vero, che dice la verità su ciò che un’auto stradale sa fare». Certo battere un mostro come la Porsche 911 Turbo e il manico di Faggioli non sarà facile, ma lo spettacolo sarà comunque assicurato come ha sottolineato anche Alessandro de Sanctis.

«Vedere il Set The Time crescere di edizione in edizione, conquistando l'attenzione e la fiducia di case automobilistiche sempre più importanti – ha affermato il presidente dell’ACI Rieti – è la conferma più bella che questo progetto aveva una visione giusta fin dall'inizio: misurare, con onestà e spettacolo, le qualità reali di un'automobile stradale. Ringrazio di cuore Paolo Angelini, titolare della concessionaria Opel PaciAutoquattro, e Silvia Franchini, una pilota che porta con sé una storia di determinazione e passione che rispecchia in pieno lo spirito del Set The Time».