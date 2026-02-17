Sparco protagonista di Motorvalley, la serie Netflix ambientata nel Campionato Italiano Gran Turismo

VOLPIANO – Sorpassi, duelli ruota a ruota, staccate all’ultimo metro e adrenalina pura. Questa è “Motorvalley” la serie Netflix che catapulta gli spettatori direttamente dal divano di casa ai circuiti del Campionato Italiano Gran Turismo. Una racconto che, oltre a narrare le corse e la velocità, entra nelle pieghe più intime di un mondo in cui disciplina, passione e personalità si intrecciano a ogni curva. Partner ufficiale del campionato nazionale GT, Sparco ha supportato anche la realizzazione della serie dedicata al motorsport.

I circuiti di Imola, Monza e Mugello diventano parte del racconto, scenari reali di una stagione vissuta sul filo dei decimi. La produzione ha girato durante i veri weekend di gara del campionato 2024, con il supporto di ACI Sport, team e piloti, trasformando paddock e corsia box in un set operativo senza mai interrompere il flusso agonistico. Questo elemento conferisce alla serie ulteriore realismo, dove il rombo dei motori e la tensione sulla griglia di partenza non sono ricostruzioni, ma frammenti autentici di competizione.

In questo contesto così realistico, non può sfuggire l’attenzione all’equipaggiamento. Le sequenze ambientate in pista mostrano tute ignifughe, guanti, scarpe racing e sedili progettati per garantire sicurezza e performance. La firma di Sparco, azienda italiana che da decenni rappresenta un punto di riferimento nell’abbigliamento e nei dispositivi di sicurezza per il motorsport internazionale, è ben visibile sia sui piloti quanto sull’abbigliamento dei meccanici e persino sulle vetture.

Considerando che diverse scene sono state girate in presa diretta, la presenza di componenti, come casco e cinture, oltre all’abbigliamento Sparco contribuisce a rafforzare la credibilità della messa in scena, perché porta sul piccolo schermo standard e soluzioni realmente utilizzati nelle competizioni GT. Più di un semplice dettaglio estetico, le attrezzature Sparco diventano così protagoniste, tanto nella realtà quanto nella finzione cinematografica, delle imprese che i piloti sono chiamati ad affrontare in pista.

Uno degli aspetti più riusciti è proprio l’equilibrio tra spettacolo e autenticità. Le scene di gara sono girate con cura cinematografica, sfruttando riprese dinamiche e droni che restituiscono la percezione della velocità reale. Il lavoro degli stunt e dei preparatori si integra con la presenza delle vere vetture GT impegnate nel campionato italiano, creando una continuità visiva tra finzione e realtà. Lo spettatore percepisce la fatica fisica dei piloti, la concentrazione nei box, la tensione che precede ogni partenza.

Il risultato è una serie che parla agli appassionati delle competizioni Gran Turismo ma anche a un pubblico più ampio, attratto dalla storia di riscatto che si cela dietro ai protagonisti. A tal proposito non si può non annoverare la presenza di un cast stellare composto, tra gli altri, da Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza. Alla regia troviamo Matteo Rovere che già in passato ha avuto modo di raccontare il mondo delle corse con la pellicola cinematografica “Veloce come il vento”.

Già disponibile sulla piattaforma Netflix, “Motorvalley” è una serie che riesce a fondere al meglio l’adrenalina delle competizioni con una trama intensa e un ritmo serrato. Interpretazioni convincenti, da parte del cast, e una cura nel dettaglio e negli aspetti tecnici, inclusa la collaborazione con realtà come Sparco, rendono il tutto estremamente realistico e coinvolgente.