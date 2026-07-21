Stellantis, 50 anni in Sudamerica. Il presidente Elkann: «Il Brasile ha insegnato a Fiat nuovi modi di pensare»

«Il Brasile ha insegnato alla Fiat nuovi modi di pensare». Con queste parole il presidente di Stellantis, John Elkann, ha celebrato oggi a Betim, nello Stato di Minas Gerais, i 50 anni della presenza della casa automobilistica italiana nel Paese, definendo lo stabilimento uno dei più avanzati del gruppo a livello mondiale. «Betim ospita oggi una delle nostre fabbriche più moderne al mondo: manifattura d'avanguardia, centri di ricerca e sviluppo, laboratori e tecnologie che collegano persone, automobili e dati», ha dichiarato Elkann nel suo intervento. Il presidente ha ricordato anche il forte legame personale con il Brasile, dove ha trascorso cinque anni dell'infanzia.

«Il Brasile mi ha lasciato qualcosa che porto ancora con me: l'ottimismo, il calore umano e la capacità di affrontare anche i momenti più difficili con un sorriso», ha affermato. Elkann ha inoltre reso omaggio al nonno Gianni Agnelli, ricordando che la nascita dello stabilimento di Betim fu possibile grazie «alla sua visione e al suo entusiasmo», perché «seppe vedere in Minas Gerais e nel Brasile ciò che molti ancora non vedevano». Oggi il Brasile rappresenta il principale mercato mondiale della Fiat, con circa il 40% delle vendite globali del marchio, ed è il centro di sviluppo di numerose innovazioni pensate per il mercato locale, dal Fiat 147 ad alcol ai più recenti modelli Bio-Hybrid.

Il presidente ha infine ricordato che lo stabilimento di Betim ha prodotto oltre 18 milioni di veicoli, di cui 4 milioni esportati in quasi 40 Paesi, e impiega circa 19mila persone. «La nostra famiglia continua a crescere. Abbiamo appena creato 1.200 nuovi posti di lavoro per la produzione di un nuovo modello Fiat», ha concluso, riferendosi all'Argo X, nell'ambito del piano di investimenti da 32 miliardi di reais di Stellantis in Sud America entro il 2030.