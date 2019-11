Strada dei Parchi, sulla A24 / A25 bloccato per altri due anni aumento pedaggio

ROMA - «Esteso per i prossimi due anni, fino a ottobre 2021, il blocco dell'aumento dei pedaggi per la A24 e la A25. Dopo aver ottenuto l'approvazione della mia riformulazione agli emendamenti al decreto Sisma che impediva la maggiorazione delle tariffe delle due autostrade già per un anno, arriva un nuovo e ulteriore successo a beneficio dei cittadini che già subiscono i disagi di vivere in zone colpite dai terremoti. Un nuovo emendamento da me proposto e recepito dalla Commissione prolunga ulteriormente il blocco degli aumenti. Un messaggio di evidente vicinanza a cittadini e Sindaci che si erano mobilitati. Ancora una volta il governo e questa maggioranza hanno dimostrato di essere attenti alle esigenze dei territori e alle preoccupazioni manifestate dagli amministratori». Lo afferma Stefania Pezzopane del Pd.



«Grazie a Marco Marsilio di Fratelli d'Italia è stato scongiurato l'aumento delle tariffe della strada dei Parchi A24 e A25. Come affermato da autorevoli esponenti della maggioranza, è grazie all'impegno del Presidente della regione Abruzzo, di Fdi, che oggi l'Aula all'unanimità ha bloccato gli aumenti che dai prossimi giorni avrebbero colpito i cittadini di Abruzzo, Marche e Valle dell'Aniene nel Lazio». Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. «Fratelli d'Italia più volte - aggiunge Lollobrigida - aveva sollevato il problema delle aree disagiate servite dall'autostrada dei Parchi e oggi ulteriormente gravata dagli effetti del sisma. Un ringraziamento va ai 104 sindaci per aver accompagnato il presidente Marsilio in questa mobilitazione trasversale che oggi ha raggiunto il suo scopo. Restano inalterate tutte le perplessità sulla gestione da parte dell'attuale concessionario - conclude -, che però vanno affrontate un minuto dopo il blocco degli aumenti. Su questo auspichiamo meno chiacchiere e più fatti concreti».

Sul blocco degli aumenti per i pedaggi di A24 e A25, il nostro governo è intervenuto per andare persino oltre il già ottimo lavoro dei parlamentari e della Commissione: la sospensione degli incrementi viene esteso infatti da uno a due anni di durata, fino al 31 ottobre 2021. «Un segnale importante di attenzione verso l'Abruzzo, un impegno mantenuto (anche oltre le aspettative) che viene incontro alle esigenze del territorio, tristemente gravato negli ultimi anni da una serie insostenibile di aumenti sulle tariffe autostradali», così Gianluca Castaldi, Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.