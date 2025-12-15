Suzuki insieme al Festival di Sanremo anche nel 2026. Sarà l'Auto ufficiale della 76^ edizione

Suzuki sarà l'Auto ufficiale del 76° Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, con Carlo Conti alla conduzione e direzione artistica. Protagonista dell'edizione 2026 sarà Suzuki Swift Hybrid, che affiancherà il Festival simbolo della musica italiana in tutte le sue fasi principali. La Swift Hybrid è già al centro del racconto di Sanremo, essendo presente insieme a Carlo Conti nella clip di apertura della serata finale di Sanremo Giovani 'Sarà Sanremo', andata in onda domenica 14 dicembre in prima serata su Rai 1.

Dopo aver accompagnato i 24 giovani artisti nel percorso televisivo di selezione, l'auto compatta di Suzuki guiderà idealmente il direttore artistico fino al palco del Teatro Ariston per la settimana del Festival. La collaborazione tra Suzuki e Rai Pubblicità si inserisce in un rapporto consolidato del marchio con il mondo della musica e con il Festival di Sanremo, confermando l'impegno nel sostenere uno degli eventi culturali più seguiti e riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Anche per il 2026 Suzuki sarà presente in città con il Suzuki Stage, il palco esterno che amplia l'esperienza del Festival oltre gli spazi tradizionali dell'Ariston.