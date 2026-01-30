Toyota GR Yaris Rally2 H2 Concept al debutto con Akio Toyoda al volante. La vettura a idrogeno sfila sul circuito cittadino di Monaco

La GR Yaris Rally2 H2 Concept fa la sua prima apparizione sul circuito cittadino di Monaco con alla guida Morizo, alias Akio Toyoda, che ha mostrato lo stato di avanzamento di questa tecnologia nei rally. "È un grande onore poter guidare al circuito di Monaco su una vettura da rally a idrogeno - ha dichiarato Akio Toyoda, presidente del consiglio di amministrazione Toyota - La motivazione è chiara: come garantire l'impatto emotivo fondamentale del suono dei motori ad alte prestazioni in un futuro a zero emissioni di carbonio. L'idrogeno è un elemento molto importante nel motorsport e i motori a idrogeno sono estremamente adatti alle corse».

Dopo il debutto nel 2022 al Fia World Rally Championship in Belgio con alla guida Akio Toyoda e il quattro volte campione del mondo rally Juha Kankkunen, la GR Yaris H2 Concept torna sul palcoscenico internazionale per evidenziare lo stato di avanzamento di questa tecnologia e i rapidi progressi che si stanno realizzando. Basato sul telaio della GR Yaris Rally2, il concept a idrogeno è dotato di un motore a combustione interna alimentato a idrogeno compresso, che offre emissioni prossime allo zero pur mantenendo il sound e le sensazioni così apprezzate dagli appassionati di rally. La GR Yaris Rally2 H2 Concept è stata sviluppata nella sede del TGR-WRT a Jyväskylä, in Finlandia, e testata su percorsi locali, comprese le strade sterrate nelle foreste come quelle protagoniste del Rally di Finlandia. Molto del suo sviluppo lo deve al lavoro svolto su Toyota GR Corolla H2, la prima auto al mondo a correre utilizzando idrogeno liquido.