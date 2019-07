Universo Ferrari, appuntamento a settembre a Maranello. Evento riservato a clienti e fan. Ci sarà anche SF90 Stradale

ROMA - Nel mese di settembre si terrà un evento straordinario nella sede storica della Ferrari a Maranello. "Universo Ferrari" sarà la prima esposizione assoluta dedicata al mondo Ferrari e avrà in programma anche dei giorni di apertura al pubblico. Ferrari, infatti, riserverà alla propria clientela internazionale la possibilità di ammirare in esclusiva e privatamente i suoi ultimi modelli. Ma per la prima volta "Universo Ferrari" estenderà in via eccezionale questa possibilità ai fan e agli appassionati del Cavallino Rampante.

In una struttura realizzata appositamente per l'evento a poca distanza dalla fabbrica, "Universo Ferrari" prevede aree dedicate a tutte le attività dell'azienda, dalle classiche alle corse così come ai modelli in gamma. I visitatori potranno ammirare da vicino la nuova SF90 Stradale - la supercar ibrida di serie presentata lo scorso maggio - in quella che a tutti gli effetti sarà la première europea per il grande pubblico, in via del tutto straordinaria al di fuori di un motor show internazionale.