Uno di un milione: per Bmw anche l'arte diventa "green". Insieme al teatro la Scala per stimolare la sensibilità ecologica

MILANO - Si chiama “Uno di un milione” l’ennesima iniziativa di responsabilità sociale d’impresa del Bmw Group Italia ha deciso di intraprendere proprio nell’anno in cui il gruppo bavarese festeggia mezzo secolo di attività nel campo della promozione culturale. Il progetto, ideato dagli artisti del collettivo OP, sviluppato in collaborazione con l’Azienda di Promozione turistica della Val di Sole, gioiello verde del Trentino, e realizzato con il contributo artistico della Fondazione Accademia Teatro alla Scala diretta da Luisa Vinci.

Un’iniziativa colta, articolata e complessa («Ho impiegato del tempo a capirne la portata e l’importanza», ha confessato lo stesso presidente dell’Apt Luciano Rizzi) focalizzata sull’arte – nella fattispecie la musica – come catalizzatore dell’attenzione sui temi più attuali di questi momenti così difficili: l’acqua, presa a simbolo e vittima del degrado ambientale, la sostenibilità, la necessità di curare il pianeta prima che sia tardi.

Quale modo migliore della musica per coinvolgere in una missione così ardua più persone possibili? Sono così nati i laboratori di scrittura in cui i giovani valligiani – allievi della locale Scuola di Musica Celestino Eccher e partecipanti al Progetto Giovanni – sono stati invitati a proporre un brano sinfonico ispirato alle esperienze legate all’acqua e ai suoi percorsi nella valle.

Così è nata la sinfonia “Uno di un milione”, ora pronta a stimolare la sensibilità “green” di tutti i visitatori della Val di Sole, che «per noi non sono turisti, ma residenti temporanei», chiarisce il direttore dell’Apt Fabio Sacco. Il tutto ricorrendo a un sapiente mix di creatività e fantasia rappresentato da una borraccia particolare, simbolo di inclusione e rigorosamente plastic free, reperibile presso tutte le strutture ricettive e i rifugi dell’area, ma anche online sul sito unodiunmilione.com.

Inquadrando il QR Code presente sulla livrea, ispirata all’idrografia del fiume Noce che solca la valle, si può scaricare un’app per ottenere la propria nota musicale, e con essa l’accesso non solo alle note del brano, ma anche alle fonti, agli itinerari e alle mete, nonché a una nutrita serie di contenuti speciali connessi.

Il seguito è scandito da una serie di eventi la cui cadenza è stata illustrata ad Luca Lagash, artista – e nell’occasione portavoce – del Collettivo Op. Il 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente, è prevista la consegna agli allievi delle scuole locali di 2.000 borracce donate dalla Comunità di Valle, mentre dal 20 giugno partiranno gli itinerari sui luoghi suggeriti dalla borraccia assieme alla guide del Parco nazionale dello Stelvio e con la possibilità di confrontarsi lungo il cammino con gli artisti del Collettivo.

Il 2 luglio, infine, inaugurazione della scultura sonora monumentale installata all’arrivo della funivia di Pejo 3000, l’unico auditorium al mondo in cui poter ascoltare dal vivo la versione integrale del brano sinfonico, eseguito dall’orchestra e dal coro di Voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala con l’arrangiamento del compositore Silvio Morais D’Amico.

«Un’occasione – dice il presidente e amministratore delegato di Bmw Italia Massimiliano Di Silvestre – per raccontare in modo diverso il cammino della nostra azienda verso una mobilità più sostenibile. Un progetto che conferma come l’arte sia uno strumento fondamentale anche per approcciare temi importanti».