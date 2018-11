Ignoti piazzano petardi, esplodono i Velobox in Veneto

Porto Viro (Rovigo) - Due velobox in pieno centro sono stati fatti saltare inserendo al loro interno dei petardi nella notte di Ognissanti. La cittadina si è ritrovata così nuovamente, come già era accaduto negli anni scorsi in prossimità di Halloween, a fare i conti con la stupidità di chi, forse per rompere la noia, si diletta a passare il tempo creando danni economici al bene pubblico. Non è infatti la prima volta che la ricorrenza porta guai e disagi ai residenti che devono fare i conti con la sporcizia, con lo scoppio di petardi che disturbano umani e animali d'affezione e non. Diversi i cani e gatti scappati dai giardini delle abitazioni impauriti dai botti. Prese di mira anche le auto fino al caso dei due velobox posizionati rispettivamente in via Savoia e in via IV Novembre.