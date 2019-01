Volkswagen Tiguan: tagliato il traguardo dei 5 milioni di esemplari prodotti

WOLFSBURG - Volkswagen celebra in questo inizio d'anno la cinque milionesima Tiguan uscita dalla linea di produzione della fabbrica di Wolfsburg. Sin dal 2007, anno del suo debutto, il Suv tedesco ha ottenuto un enorme successo – con 120.000 unità vendute nel 2008, divenute 500.000 nel 2015 a livello mondiale – e ha segnato l'inizio di un percorso di crescita che ha contribuito in modo importante al processo evolutivo del marchio. La Tiguan – la cui seconda generazione è stata introdotta nel 2016 – sfoggia uno stile deciso all’esterno e all’interno, è dotata delle più avanzate tecnologie disponibili e ha caratteristiche che la rendono un prodotto davvero completo e versatile. I poco meno di 800.000 esemplari di Tiguan e Tiguan Allspace (arrivata nel 2017) consegnati nel 2018 sono la prova della popolarità e del successo di questi Suv.

Il Membro del Consiglio d’Amministrazione Responsabile per la Produzione Andreas Tostmann ha dichiarato: «La Tiguan ha superato la soglia storica dei cinque milioni di veicoli prodotti. La competenza, lo spirito di squadra del nostro team e l’entusiasmo con cui produciamo i nostri modelli alla Volkswagen sono la base di questo magnifico successo e danno forza e fondamento alla nostra strategia Suv». Queste, invece, le parole del Presidente del Consiglio di Fabbrica Generale e di Gruppo Bernd Osterloh: «La Tiguan assicura l’impiego di decine di migliaia di lavoratori altamente qualificati in tutto il mondo e dà un importante contributo ai ricavi. Per questa ragione, è importante che non riduciamo i nostri investimenti nello sviluppo e nella produzione della Tiguan, così da continuare a ispirare i nostri Clienti con quest’auto anche nel futuro».