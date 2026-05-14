Zeekr accelera con la Diamond League 2026: mobilità elettrica per i campioni dell’atletica

La velocità non si misura soltanto sul rettilineo finale o davanti al cronometro, ma in ogni suo piccolo aspetto. La Wanda Diamond League rafforza il legame con la mobilità elettrica confermando Zeekr come Official Mobility Partner per la stagione 2026. La collaborazione, avviata nel 2024, entra così in una nuova fase e accompagnerà sette appuntamenti europei del più importante circuito internazionale di atletica leggera, portando sulle strade delle città ospitanti una flotta completamente elettrica destinata a supportare atleti, media, team e organizzatori durante un calendario che, da maggio a settembre, rappresenterà uno dei punti di riferimento dello sport mondiale.

Nel mondo dell’atletica di altissimo livello, dove spesso un centesimo di secondo o un singolo centimetro decidono una vittoria, ogni dettaglio organizzativo assume un peso determinante. La Diamond League non è soltanto ciò che accade in pista o sulle pedane, ma anche una complessa macchina logistica che deve garantire precisione assoluta negli spostamenti, nei tempi e nell’accoglienza. È proprio in questo contesto che si inserisce la partnership con Zeekr, chiamata a fornire una mobilità efficiente, silenziosa e ad alte prestazioni in sette meeting europei: Roma, Stoccolma, Oslo, Parigi, Monaco, Losanna e Zurigo.

La flotta messa a disposizione comprenderà i modelli Zeekr X, Zeekr 7X e la nuova 7GT, vetture pensate per offrire comfort, autonomia e rapidità di trasferimento in un ambiente operativo dove puntualità e affidabilità sono fondamentali. Ma non mancheranno anche gli altri modelli della gamma del marchio cinese, come la Zeekr 001 e la monovolume premium 009, a conferma di una strategia che punta a trasformare l’automobile in parte integrante dell’esperienza organizzativa dell’evento.

Il silenzio tipico della propulsione elettrica si unisce così all’idea di precisione assoluta che caratterizza l’atletica mondiale, creando un parallelismo diretto tra la ricerca della performance sportiva e quella tecnologica. Non è un caso che entrambe le realtà insistano molto sui concetti di controllo, cura dei dettagli e continuità delle prestazioni.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, l’accordo nasce proprio dalla condivisione di questi valori. Petr Stastny, CEO della Diamond League, ha dichiarato: «Le prestazioni a questo livello dipendono da molto più di ciò che accade nello stadio. Servono condizioni che permettano agli atleti di concentrarsi completamente sulla preparazione e sulla gara. La partnership con Zeekr rafforza il modo in cui organizziamo i nostri eventi e sostiene al tempo stesso il nostro impegno per innovazione e sostenibilità».

Della stessa linea anche le parole di Lothar Schupet, CEO di Zeekr Europe, che ha evidenziato il significato strategico della presenza del marchio all’interno del circuito internazionale: «La Diamond League rappresenta l’eccellenza nelle prestazioni sportive, dove ogni dettaglio conta. Siamo orgogliosi di supportare la serie con soluzioni di mobilità che contribuiscono al buon funzionamento degli eventi, creando le condizioni ideali perché gli atleti possano esprimersi al meglio».

La sostenibilità rappresenta uno degli elementi centrali dell’intera operazione. Tutti i meeting della Wanda Diamond League aderiscono infatti allo standard “Athletics for a Better World” promosso da World Athletics, un protocollo che mira a rendere gli eventi sportivi sempre più responsabili sotto il profilo ambientale. In questo quadro, l’introduzione di una flotta completamente elettrica consentirà di ridurre le emissioni legate agli spostamenti e di migliorare l’efficienza operativa degli eventi internazionali, contribuendo al tempo stesso a rafforzare l’immagine della mobilità a zero emissioni all’interno di contesti ad alta visibilità globale.

L’accordo non si limiterà però all’aspetto logistico. La collaborazione tra Zeekr e la Diamond League prevede infatti anche la realizzazione di contenuti esclusivi pensati per avvicinare il pubblico al mondo dell’atletica. Attraverso racconti dietro le quinte, video realizzati a bordo delle vetture e accessi speciali dedicati alla preparazione degli atleti, gli appassionati potranno osservare più da vicino ciò che accade lontano dalla pista, scoprendo il lavoro e la concentrazione necessari per competere ai massimi livelli.

In Italia il momento centrale della partnership sarà rappresentato dal Golden Gala Pietro Mennea 2026, in programma giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Rome. Giunto alla sua 46ª edizione, il meeting romano rappresenta il principale appuntamento internazionale dell’atletica italiana e uno degli eventi sportivi più importanti del calendario nazionale. Anche in questa occasione Zeekr ricoprirà il ruolo di Official Mobility Partner, supportando gli spostamenti di atleti, ospiti, media e organizzazione in una delle tappe più prestigiose dell’intera stagione.