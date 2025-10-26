Nuova Tonale, non solo prestazioni: mix d’innovazione e piacere di guida in stile Alfa

PISA - La sportività contemporanea è figlia della Human Intelligence, il trasferimento di emozioni generate dal connubio tra passione e tecnologia. «Questa è oggi l’Alfa Romeo - dice il Ceo Santo Filici, presentando la rinnovata Tonale - un mondo speciale di innovazione, design e piacere di guida, non solo prestazioni».

Si celebra a Pisa, all’insegna di bellezze condivise, la seconda vita del C-Suv del Biscione che si rifà il look a metà percorso. Lanciata nel 2022 e già venduta in oltre 100mila esemplari, la Tonale si rilancia con una faccia più grintosa e sportiva, oltre a un sistema nervoso ottimizzato a beneficio della dinamica. Prodotta a Pomigliano, mostra con orgoglio la sua italianità. «È stato il primo modello della nostra transizione verso l’elettrificazione – ricorda Ficili – e oggi traina, con la Junior, la scalata del brand sui mercati con crescite del 39% a settembre in Italia, dove abbiamo venduto 2.600 vetture totalizzando il 2% di quota, e del 37% in Europa. Siamo un marchio in grande salute». La gamma Tonale propone, con un trio di soluzioni per ogni tipo di clientela, motori tutti omologati Euro 6E Bis. La Ibrida adotta il 4 cilindri 1.5 Turbo da 175 cv abbinato al cambio a doppia frizione a 7 rapporti, ultima evoluzione della tecnologia a 48V



Interessante, per chi continua a preferire il gasolio, il 1.6 Diesel da 130 cv con cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Al vertice dell’offerta si colloca la variante Ibrida Plug-In Q4 da 270 cv (la versione oggetto dei test drive da Marina di Pisa a Volterra sulle colline toscane) con trazione integrale elettrificata e cambio automatico a 6 rapporti. Ed è questo il top in termini di prestazioni ed efficienza tecnologica. Tutti i motori, già presenti, sono stati ottimizzati in base alle recenti normative e si spiega così l'impercettibile variazione della potenza indicata. «Ma questi ed altri interventi come l’allargamento delle carreggiate – fa notare il responsabile dell’ingegneria Domenico Bagnasco – hanno determinato una migliore risposta dinamica aumentando il piacere di guida». La rinnovata Tonale è ancor più “incollata” all'asfalto e sfoggia stabilità, un controllo elettronico equilibrato (con tre opzioni selezionabili), una precisione assoluta nell'inserimento in curva grazie allo sterzo diretto. Niente rollio, impercettibile la transizione tra motore termico ed elettrico grazie anche all'Hybrid Control Processor affinato. Apprezzabili le sospensioni elettroniche Dual Stage Valve, il sistema brake-by-wire e la trazione integrale Q4 AWD sulla Ibrida Plug-In. Le palette al volante accrescono il puro divertimento. Esternamente si fa notare il frontale che ne ridefinisce il carattere, con il nuovo scudetto concavo tridimensionale, ispirato a 33 Stradale e GT 2000.



Il trilobo è stato reinterpretato, le prese d’aria inferiori rafforzano il family feeling con la Junior. Debuttano nuovi colori, Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra. All'interno spiccano i sedili a cannelloni in pelle rossa o in Alcantara bicolore. Il nuovo selettore rotativo per il cambio è sulla console centrale. La gamma (imminente l'arrivo in concessionaria) prevede, oltre alla versione d'ingresso Tonale, le Sprint, Ti e Veloce. Completa l’offerta l’Edizione Speciale di lancio "Milano Cortina 2026" con cui Alfa Romeo celebra la partnership con i Giochi Olimpici di cui è Automotive Premium Partner.