Q5 Sportback fa un salto nel futuro. L'elegante suv coupé di Audi si reinterpreta: 100 km in elettrico e fino a 367 cv

La nuova Audi Q5 Sportback fa un salto nel futuro, ed anche bello grande. Il D-suv della casa dei Quattro Anelli reinterpreta in un mix di riconoscibilità e originalità i valori del brand e fa un punto di forza di versatilità, dinamismo, tecnologia e sicurezza, uniti al taglio sportivo da coupé. Basata sulla piattaforma termica PPC condivisa con la Q5 SUV, propone propulsori mild-hybrid 48 V TDI e TFSI, con riduzione di consumi ed emissioni, e soluzioni plug-in hybrid, in versione da 299 CV e 367 CV, capaci di un'autonomia elettrica fino a 100 km (WLTP). Il design esterno sfoggia una linea muscolosa: griglia single-frame rialzata, passaruota marcati, proiettori sottili, coda arcuata e luci posteriori OLED con funzione Car-to-X. Il CX è di 0,30. La variante SQ5 TFSI si distingue per dettagli S, calotte in look alluminio e scarico dedicato. Si innalza il livello di digitalizzazione: interni rivisitati, display OLED curvo da 14,5″, virtual cockpit da 11,9″ e schermo extra da 10,9″ per il passeggero, che in modalità Active Privacy può guardare contenuti senza distrazione del conducente. A bordo domina il «Softwrap».

Occhio anche all'ambiente, con ampio utilizzo di materiali sostenibili come la microfibra Dinamica (in parte da PET riciclato): un'attenzione green che non rinuncia al lusso. L'esperienza sonora è affidata a un impianto 3D Bang & Olufsen da 685 W. Sul fronte tecnico, la gamma ibrida si compone di motori TDI e TFSI da 204 CV con MHEV 48 V e cambio S tronic 7 rapporti, e di un'inedita SQ5 TFSI con V6 3.0 da 367 CV. Le versioni e‑hybrid combinano il 2.0 TFSI con motore elettrico da 143 CV, batterie da 25,9 kWh e ricarica fino a 11 kW, garantendo potenze di 299 e 367 CV, con uno scatto da 0 a 100 km/h rispettivamente in 6,2» e 5,1». La dinamica di guida, come abbiamo potuto provare nel breve test tra Friuli e Slovenia, beneficia di una scocca rigida, sospensioni multilink e, a richiesta, pneumatiche adattive con altezza variabile fino a ±60 mm, selezionabili in base alle modalità drive: comfort, dynamic, offroad e lift. Lo sterzo progressivo è preciso e reattivo, che consente per un mix di traiettorie quotidiane e emozione su strada. Salto avanti di Q5 Sportback quanto a duttilità: in città la tecnologia mild-hybrid regala partenze silenziose e consumi contenuti; nei percorsi extraurbani i motori mostrano prontezza e coppia fluida. In modalità dynamic, il telaio e il cambio si percepiscono reattivi, mentre la frenata elettroidraulica offre un feeling naturale.

Su sterrato leggero, come abbiamo provato, la trazione quattro ultra combina agilità ed efficienza, garantendo sicurezza e divertimento. I sistemi di assistenza alla guida - adaptive cruise assist plus, traffic jam e active lane assist - funzionano bene, supportati da sensori radar, telecamera e ultrasuoni, integrando dati Car-to-X per adattarsi automaticamente a limiti, curve e traffico. La sicurezza proattiva attiva cinture, vetri e luci nell'eventualità di collisioni, offrendo un livello di protezione finora riservato a modelli top di gamma. L'abitacolo è generoso: passo di 2.820 mm, bagagliaio fino a 1.415 l con sedili abbattuti e presa USB‑C per ricarica rapida anche per laptop. Il passeggero, grazie a uno schermo dedicato, può controllare navigazione o film via touchscreen, mentre il guidatore resta concentrato. L'infotainment su base Android Automotive OS dialoga con l'assistente vocale «Hey Audi», rafforzato dall'integrazione con ChatGPT.

In sintesi, la nuova Audi Q5 Sportback si presenta come un SUV coupé dalle proporzioni eleganti, arricchito da contenuti tecnici elevati, abitacolo hi‑tech e sensazioni di guida realistiche e coinvolgenti. Equilibrata tra comfort, sportività ed efficienza, rappresenta un passo avanti nel segmento premium. Arriva nelle concessionarie italiane a giugno con due allestimenti e un'approfondita dotazione di serie. Prezzi a partire da 68.850 euro. Per la variante ibrida plug-in, in arrivo a settembre, da 75.450 euro.