Audi, 37 miliardi investiti per veicoli del futuro. Il 2021 anno del raddoppio del portfolio dei modelli elettrici

È stato un anno di ‘raddoppiò elettrico per Audi, che nel 2021 ha moltiplicato per due il proprio portfolio di modelli puramente elettrici. Negli ultimi dodici mesi, al lancio della granturismo Audi e-tron GT e dei SUV compatti della famiglia Audi Q4 e-tron, si è infatti affiancata un’ulteriore accelerazione della transizione da costruttore in fornitore di servizi premium di mobilità sostenibile. In modo particolare, gli investimenti per i veicoli del futuro sono stati rafforzati fino a raggiungere i 37 miliardi di euro, dei quali 18 miliardi dedicati esclusivamente all’elettrificazione e ibridazione della gamma. La strada verso il futuro della casa dei quattro anelli è scritta anche in altri dettagli dei programmi a breve-medio termine della casa. A partire dal 2026, Audi introdurrà sul mercato globale esclusivamente nuovi modelli full electric, mentre la produzione di propulsori termici terminerà entro il 2033.

Entro il 2025 la casa tedesca potrà contare su più di venti modelli puramente elettrici, la cui progressiva diffusione dovrà però essere accompagnata dalla capillare espansione dell’infrastruttura di ricarica. A questo proposito, il Gruppo Volkswagen sta rafforzando il proprio network attraverso molteplici partnership nel mondo. A Norimberga, per esempio, Audi sta sviluppando un progetto pilota per delle lounge di ricarica rapida in ambito urbano. Gli Audi charging hub si rivolgono ai clienti con limitate possibilità di rifornimento domestico e mirano a compensare i picchi nella domanda, rendendo possibile la diffusione delle stazioni indipendentemente dalla portata della rete locale. Il primo Audi charging hub verrà inaugurato il 23 dicembre e garantirà il rifornimento HPC con potenze sino a 300 kW oltre a un’area lounge con possibilità di prenotazione della colonnina.

La struttura modulare dell’hub di ricarica dei quattro anelli adotta accumulatori di derivazione automotive che, anziché essere avviati al riciclo, vengono destinati a un riutilizzo statico. «Il piano Vorsprung (Avanguardia) 2030 - ha commentato Markus Duesmann, CEO di AUDI AG - consentirà ad Audi di affrontare e vincere le sfide del futuro. I cambiamenti all’interno della società civile si stanno susseguendo a ritmo vertiginoso. Ecco perché acceleriamo la nostra trasformazione». Entro il 2030, Audi mira a commercializzare nel mondo tre milioni di veicoli: il 50% in più rispetto ad oggi.