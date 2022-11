Volkswagen, già raggiunto target di 500mila modelli elettrici ID. Un anno prima del previsto

La Volkswagen prosegue a passo spedito sulla strada verso l’elettrificazione della sua offerta. Un anno prima del previsto, l’azienda ha raggiunto un ulteriore obiettivo nella sua strategia «Accelerate» per diventare un fornitore di mobilita a emissioni zero e basato sul software: da quando i primi esemplari di ID.3 sono stati consegnati ai clienti nell’ottobre 2020, la Volkswagen ha consegnato 500.000 veicoli della famiglia ID. in tutto il mondo, nonostante la situazione di approvvigionamento persistentemente complessa. «La consegna di mezzo milione di ID. conferma che i modelli Volkswagen sono ben accolti dai nostri clienti in tutto il mondo. Siamo sulla strada giusta con la nostra campagna di mobilita elettrica e la nostra storia di successo continua», ha dichiarato Imelda Labbe, membro del Consiglio di Amministrazione per le Vendite, il Marketing e l’Assistenza Post-Vendita della Volkswagen. «Il nostro obiettivo e invariato: vogliamo rendere Volkswagen il marchio piu desiderabile per la mobilita sostenibile».

La quantità di ordini da evadere rimane elevata: «Stiamo facendo del nostro meglio per consegnare ai nostri clienti le circa 135.000 ID. ordinate il più rapidamente possibile. Tuttavia, a causa della persistente situazione complessa per quanto riguarda la fornitura di componenti, dobbiamo continuamente adattare la produzione», ha commentato Labbe. Volkswagen produrra solo veicoli elettrici in Europa dal 2033. Entro il 2030, i veicoli completamente elettrici rappresenteranno gia almeno il 70% delle vendite del brand in Europa. Negli Stati Uniti e in Cina, la Marca punta a una quota di veicoli elettrici di oltre il 50% per lo stesso periodo. «La Norvegia e il precursore della mobilita elettrica. L’ID.4 ha raggiunto il vertice delle statistiche di immatricolazione in ottobre. Questo esempio dimostra che l’offerta di prodotti della famiglia ID. corrisponde alle esigenze dei nostri clienti», ha concluso Labbe: « Volkswagen lancera dieci nuovi modelli elettrici entro il 2026 e avra la piu ampia gamma di veicoli elettrici nel settore automobilistico, dall’e-car compatta con un prezzo di partenza inferiore a 25.000 euro alla nuova ammiraglia Aero B, avremo l’offerta giusta in ogni segmento».