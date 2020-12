Apre a Torino l'eVillage Fca: in vetrina tutta la mobilità ecologica. François: «Guidare elettrico è un piacere»

TORINO - Fiat Chrysler mette in vetrina l'intera gamma della propria tecnologia di e-Mobility. La frontiera virtuosa dell'automotive. E lo fa in uno scenario interamente dedicato alla sostenibilità, il Green Pea ideato (e appena inaugurato) da Oscar Farinetti accanto alla prima sede torinese di Eataly. E' uno straordinario - e finora unico al mondo - Green Retail Park che su 5 piani propone prodotti e servizi eco-compatibili nei campi dell’energia, del movimento, della casa, del food, dell’abbigliamento e del tempo libero.

In questo contesto totalmente "green" è nato l'eVillage del gruppo italo-americano, costola verde del Mirafiori Motor Village. E' uno spazio poliedrico di 1.300 mq che segue il fil rouge di impatto zero caratterizzante l'intero complesso. Nella vetrina Fca si fondono le migliori tecnologie eco-friendly con i servizi di Leasys e di Mopar e le soluzioni, ad esempio di ricarica, offerte da partner prestigiosi come EnelX.

Spiega il capo globale di Fiat e del marketing Fca, Olivier François: "Questo è un luogo magico per raccontare il nuovo volto della mobilità. Non solo con delle macchine, ma anche con il cuore, l’anima, i sensi. Lo abbiamo voluto semplice e frugale, perché semplicità e frugalità vanno di pari passo con sostenibilità. ‘Less is more’ è la regola numero uno. La numero due è il pensiero laterale. Dunque questa non sarà solo la casa della tecnologia, sarà la casa delle soluzioni pratiche: dall’acquisto, al noleggio, allo sharing, ai nuovi servizi, ai sistemi di ricarica, alle nuove app”.

Il posto d'onore spetta naturalmente alla nuova 500e a emissioni zero, il saggio più recente e avanzato della eco-mobilità di gruppo. Ma elettricare significa anche ibridizzare. Così oltre alla citycar glamour "pulita" trovano spazio anche le proposte ibride di Fiat e Lancia, i veicoli Phev (ibridi plug-in, cioé ricaricabili alla spina) di Jeep, presto verranno esposte anche le novità in embrione come il nuovo Suv Alfa Romeo Tonale (sul mercato l'anno prossimo anche in versione ibrida) e il Ducato full-electric.

Nella vetrina all'interno di Green Pea si possono inoltre ammirare il rivoluzionario concept Fiat Centoventi, una proposta avveniristica che incantò i visitatori al Salone di Ginevra 2019 proponendo innovazioni come la modularità delle batterie, la scalabilità del range e l’utilizzo di materiali sostenibili. Troviamo poi accessori e una Jeep Renegade Phev sezionata per illustrare la tecnologia ibrida. Non mancano uno spazio riservato al merchandising e una sala conferenze.

Una visione completa della sostenibilità applicata all'automotive. François è entusiasta del progetto: "Prendo in prestito lo slogan di Farinetti: from duty to beauty, dal dovere alla bellezza. Significa che guidare vetture green non è soltanto un dovere di coscienza, ma anche il piacere di assaporare un'auto bella e carismatica come la nostra 500e, accolta benissimo sul mercato anche in questi mesi difficili. La terza generazione della 500, connessa e autonoma, può davvero ispirare il cambiamento: è tornata dove era nata, proprio qui al Lingotto. Il nostro eVillage è l'ultimo tassello di un puzzle nell'ecosistema della citycar. Fare sistema è essenziale per vincere le grandi sfide. A gennaio debutterà una nuova campagna con Di Caprio e le musiche di Nino Rota che sono evocative, ideali per ispirare un cambiamento su base emozionale e trasformare in voglia la necessità di mobilità sostenibile".

Conciliare i desideri del cliente e l’attenzione per l’ambiente è l’approccio di Fca nel suo percorso ormai avviatissimo verso una mobilità sempre più sostenibile. Il gruppo italo-americano spiega nella sua nuova vetrina come ha raccolto la sfida e come si sta impegnando a definire soluzioni sostenibili ma anche vantaggiose per l’automobilista.