Impreza generazione “5”, con Eyesight e Lineartronic sicurezza e piacere di guida sono al top

MILANO - Il sistema EyeSight impiega due telecamere stereo per catturare immagini a colori tridimensionali, comportandosi come l’occhio umano. Grazie alle immagini provenienti da entrambe le telecamere riconosce forma, velocità e distanza di veicoli, moto, biciclette e pedoni. Quando rileva un potenziale pericolo il sistema avverte il guidatore e, quando necessario, provvede anche a frenare in modo da evitare incidenti.

La trasmissione a variazione continua CVT Lineartronic, adotta un comando a catena in luogo della cinghia metallica. Il sistema, dotato di convertitore di coppia, mantiene costantemente il motore a un regime ottimale. Ed è stato ovviamente sviluppato per collaborare con la trazione integrale elaborata da Subaru. Sulla versioni destinate al nostro mercato, equipaggiate con il 1.6 litri, non è disponibile la modalità manuale.

I primi tre anni o 100.000 km sono coperti dalla garanzia di fabbrica, nel rispetto delle condizioni previste nel libretto di garanzia di fabbrica. I successivi due anni, a partire dal giorno successivo la scadenza della garanzia di fabbrica di tre anni o 100.000 km (quale dei due eventi si verifichi prima), sono coperti dalla garanzia Subaru Safe 5, nel rispetto delle condizioni riportate nell’accordo di garanzia Car Garantie.

La Subaru Impreza torna a vincere il campionato del mondo rally piloti nel 2001. Questa volta il pilota al volante della WRC delle Pleiadi è il britannico Richard Burns. Originale il fatto che abbia conquistato il titolo vincendo solo la prova in Nuova Zelanda. Diverso il ruolino di marcia del norvegese Petter Solberg, che porta nuovamente la Impreza sul gradino più alto del podio del mondiale rally 2003. In questo caso le vittorie furono 4.