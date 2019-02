Volkswagen punta ad essere pioniere della svolta elettrica. La I.D. sarà la chiave di volta

DRESDA – Volkswagen come Filippide. E con un messaggio chiaro. Solo che il tragitto non è da Atene a Sparta ed il costruttore non chiede appoggio. Il colosso tedesco è impegnato in quella che uno dei suoi manager, Michael Liebert, il responsabile della sostenibilità del marchio, definisce «una maratona, non uno sprint». Ma, soprattutto, vuole essere pioniere della svolta. Tanto che ha già rivisto al rialzo il numero dei veicoli che ritiene di produrre sulla piattaforma elettrica Meb. Erano 10 milioni, diventeranno 15: perché lo chiedono i mercati, fanno sapere da Volkswagen a Dresda, dove l'azienda ha ufficializzato l'impegno per la riduzione della CO2.

La Volkswagen I.D., quella per il momento ancora nota come Neo, sarà la prima auto al mondo prodotta (a partire da novembre a Zwickau) ad impatto neutro di anidride carbonica. I clienti potranno anche decidere di guidarla annullando le emissioni. Già al momento dell'ordine avranno la possibilità di optare per la soluzione “verde” che Volkswagen offrirà con la sua colonnina di ricarica (la Wall Box). Il costo è anticipato in linea con quello della rete locale: insomma, gli automobilisti non saranno chiamati a pagare di più. E grazie a Ionity, il consorzio per le realizzazione di una rete europea di stazioni di rifornimento di energia di cui fa parte, il pieno sostenibile si potrà fare anche in autostrada.

La Volkswagen I.D. sarà anche il primo dei 50 modelli completamente elettrici che il gruppo intende lanciare entro il 2025 (i concept di una Skoda e di una Audi elettrica verranno presentati a Ginevra, tra pochi giorni). Sulla svolta per la mobilità elettrica sono stati investiti 30 miliardi di euro. Il prezzo del modello sarà sotto i 30.000 euro: a circa un anno dal debutto sul mercato, che è previsto per i primi mesi del 2020, questa è la sola certezza.

Il sito tedesco di Zwickau, il primo di quelli destinati all'assemblaggio di veicoli elettrici, è già stato convertito per essere “neutrale” sul fronte delle CO2. E per la sola produzione della prima I.D. è stato calcolato un risparmio di emissioni di anidride carbonica nell'ordine di un milione di tonnellate l'anno. La produzione di veicoli a emissioni zero verrà concentrata in Germania: a Emden, Hannover e Dresda (14.000 e-Golf fabbricate nel 2018). In Europa anche il sito di Sloda a Mlada Boleslav disporrà di linee specifiche, mentre in Cina (che da sola vale il 60% della domanda) il gruppo produrrà ad Anting ed a Foshan. L'ottavo stabilimento “elettrico” sarà quello di Chattanooga, negli Usa. Il gruppo prevede che i siti siano pronti entro il 2022.