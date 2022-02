Transizione auto, Giovannini: «Governo sta definendo piano medio termine. Quelli passati non hanno impostato programma sull’elettrico»

Sull’auto stiamo «definendo un piano di medio termine». Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, a Sky Tg24, sottolineando poi che «l’Italia non per colpa di questo governo, ma per colpa della disattenzione negli anni passati, non ha impostato un vero e forte piano di creazione di infrastrutture elettriche». Quella dell’elettrico è «una scelta che è stata fatta a livello europeo ma non solo. Basta parlare con i produttori, come quelli tedeschi, che hanno già fatto questa scelta da tempo» mentre «altri produttori non hanno fatto e ricordiamo le dichiarazioni, fino a qualche anno fa, invece, erano orientate in un’altra direzione». Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, a Sky Tg24, rispondendo ad una domanda sulle dichiarazioni dell’ amministratore delegato di Stellanits, Carlos Tavares, secondo cui quella dell’elettrico è una scelta politica.